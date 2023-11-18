У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?7 комментариев
Суд в Колорадо вынес вердикт, который позволит Трампу участвовать в выборах
Суд штата Колорадо вынес вердикт, позволяющий экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщило агентство Associated Press.
Согласно постановлению, Трамп может оставаться в первичных избирательных бюллетенях штата, передает ТАСС.
Отмечается, что причастие к штурму Капитолия не ограничивает его права на переизбрание, поскольку «присягу он не нарушал».
Ранее суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США.