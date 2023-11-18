У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?7 комментариев
Австралия заявила, что водолазы ее ВМС пострадали от импульсов китайского гидролокатора
Власти Австралии заявили, что у них есть опасения по поводу травм водолазов военно-морских сил импульсами гидролокатора китайского эсминца, находящегося в экономической зоне Японии на этой неделе.
По словам министра обороны Ричарда Марлза, эсминец Народно-освободительной армии и ВМС проигнорировал просьбы держаться подальше от дайверов, которые освобождали от сети винты корабля HMAS Toowoomba, передает агентство Bloomberg.
У водолазов после этого диагностировали легкие травы, вероятно, из-за воздействия гидролокационных импульсов, заявили в офисе главы ведомства. Там назвали инцидент «небезопасным и непрофессиональным поведением».