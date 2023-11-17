  • Новость часаМинэнерго отменило запрет на экспорт российского бензина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад меняет антироссийскую стратегию
    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России
    Пригожин: «Интервидение» должно быть чем-то типа Олимпиады, но с песнями
    Путин: Политика «отмены» России по сути своей антикультурная и расистская
    Путин назвал ерундой предложения выйти из ООН
    Путин назвал причину напряженности в мире
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    Пункт пропуска «Рафах» в пятницу пересекли около 200 граждан России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    5 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    33 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    11 комментариев
    17 ноября 2023, 20:19

    Семь морских дронов и катер с десантом ВСУ уничтожены возле Крыма

    Минобороны заявило об уничтожении семи дронов и катера с десантом ВСУ возле Крыма

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

    «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

    Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.


    16 ноября 2023, 19:12
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

    По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

    По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.

    Коментарии (23)
    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

    Коментарии (50)
    17 ноября 2023, 15:50
    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России

    Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие часто применяют в зоне спецоперации фугасные авиабомбы, которые ничего не оставляют от украинских позиций, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.

    Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.

    Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.

    Коментарии (36)
    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

    Коментарии (28)
    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

    Коментарии (24)
    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (10)
    15 ноября 2023, 12:13
    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Гагин: Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, в качестве трофеев они взяли около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Донецком ВС России зачистили крупный вражеский опорник, где захватили стрелковое вооружение, гранатометы и гранаты натовского производства, передает ТАСС.

    Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено вооружение советского образца. В ходе зачистки потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными.

    Ранее силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении.

    Коментарии (6)
    15 ноября 2023, 08:18
    Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

    Спецназ России под Клещеевкой уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглый» БМП противника, который ежедневно вел огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал командир группы отряда.

    Как сообщил источник РИА «Новости», командование поставило задачу обнаружить место, откуда «наглый, дерзкий экипаж БМП» ВСУ ежедневно работает с закрытой огневой позиции по российский передовым подразделениям.

    По словам собеседника, расчет открыл на него охоту. После нескольких дней анализа (поиска места и характера действий противника), командование выбрало позицию для наилучшей работы с ПТРК.

    Позиция была подготовлена заранее, БМП ожидали, противник допустил ошибку, выехал, начал работать с закрытой огневой позиции по подразделениям ВС России – и был уничтожен.

    Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

    Коментарии (22)
    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

    Коментарии (16)
    17 ноября 2023, 13:49
    Российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком

    Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ под Донецком с несколькими командирами

    Российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские Воздушно-космические силы уничтожили под Донецком пункт управления ВСУ с высокопоставленными офицерами, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    «Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», – цитирует Гагина ТАСС.

    По его словам, в результате ракетного удара были убиты командиры нескольких бригад, которых ранее перебросили с другого участка зоны боевых действий.

    Ранее в пятницу представитель группировки российских войск «Восток» Олег Чехов заявил о неудачной попытке ротации подразделений ВСУ на Новомихайловском направлении.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 15:43
    Российские войска закрепились в населенном пункте Пятихатки в Запорожье

    Рогов: Российские войска отодвинули серую зону в Запорожской области

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, закрепившись на ранее занятых позициях в районе населенного пункта Пятихатки. Тем самым серая зона оказалась сдвинута к северу, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север», – заявил Рогов ТАСС, добавив, что сейчас ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Каменского и Степного.

    В начале июня украинская армия пошла в контрнаступление, которое, как недавно заявил главком ВСУ Валерий Залужный, «зашло в тупик». По оценке российского Минобороны от 30 октября, за менее чем полгода потери ВСУ убитыми и ранеными составили 90 тысяч человек; за это же время украинская армия лишилась 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин.

    Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атак у Вербового.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2023, 14:39
    Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Минобороны: Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВКС России сбили  украинский самолет МиГ-29, ПВО перехватила два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

    Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 536 самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотников, 441 ЗРК, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины РСЗО, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц спецтехники.

    Накануне российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29.

    Коментарии (9)
    17 ноября 2023, 12:37
    Песков: В военное время нужны цензура и жесткие действия власти
    Песков: В военное время нужны цензура и жесткие действия власти
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Военное время требует от властей жестких мер и определенной цензуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», – приводит его слова ТАСС. Заявление Пескова прозвучало в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

    Представитель Кремля отметил, что в военное время должны существовать определенные правила, которые в обычное, мирное время считались бы неприемлемыми. Однако сейчас они могут быть обязательным атрибутом, сказал Песков, соглашаясь с тем, что в военное время должна иметь место «определенная цензура».

    При этом Песков считает, что грань между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России является очень тонкой. «Поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы посоветовал десять раз подумать», – добавил Песков.

    Говоря о законе об иностранных агентах, представитель Кремля отметил, что многие, получавшие деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику. Способ борьбы с такими действиями придумало «одно достаточно умное государство – Соединенные Штаты Америки», сказал он, напомнив, что закон об иноагентах был принят в США в 1938 году. Закон этот жесткий и принят затем, чтобы коммунисты не могли вмешиваться в политику США, пояснил пресс-секретарь главы государства.

    В России, по его словам, не стали изобретать велосипед и ввели похожий закон, который в некоторых аспектах мягче американского. «Нас все обвиняют неизвестно в чем. Но очень важно понимать, откуда растут ноги», – убежден пресс-секретарь президента России. Закон об иностранных агентах, подчеркнул Песков, направлен на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне.

    Песков ранее говорил, что критические высказывания о событиях в рамках специальной военной операции являются проявлением плюрализма, но лишь до тех пор, пока остаются в рамках закона, а грань в этом вопросе очень тонкая.

    Коментарии (29)
    16 ноября 2023, 14:35
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки (ДНР), сообщили в Минобороны.

    На этом направлении за последние сутки украинские националисты, по информации в Telegram-канале российского военного ведомства, потеряли до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin американского производства, две польские САУ Krab три артсистемы М777 (производство США), а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны под Константиновкой и Угледаром (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab и гаубица FH70 британского производства.

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две БМП, а также артиллерийская система М777 (американское производство).

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесен удар по живой силе и технике ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две американские артиллерийские системы М777.

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две бронемашины, а также орудие «Гиацинт-Б».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах.

    В Минобороны ранее заявили, что спецоперация будет продолжаться до полного достижения целей.

    Коментарии (44)
    Главное
    Гергиев прокомментировал возможное назначение главой Большого и Мариинки
    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
    США пообещали Грузии усиление военного сотрудничества на Черном море
    Обсуждение переименования Волгограда в Сталинград отложили на 2024 год
    Российские визовые центры во Франции решено закрыть
    В Южной Корее начали готовить закон о запрете употребления в пищу собак
    Пугачеву заметили с сыном у монастыря на Кипре

    Банк России защитил граждан от крупных инфляционных потерь

    Каждый упущенный процент инфляции за год обходится россиянам в 600 млрд рублей, посчитала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что для каждого россиянина цена инфляции составляет в среднем 4 тыс. рублей на каждый процент. А если бы ЦБ не повысил ставку, то инфляция могла бы оказаться минимум на три процента выше. Подробности

    Перейти в раздел

    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

    Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

    Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............