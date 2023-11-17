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    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    21 комментарий
    17 ноября 2023, 11:59

    ВС России уничтожили пять лодок и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» за последние сутки уничтожили пять лодок и скопление живой силы украинской армии около Крынок в Херсонской области, сообщили в оперативных службах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, в ходе огневого поражения на Херсонском направлении были уничтожены пять лодок ВСУ, скопление живой силы противника рядом с Крынками, места скопления живой силы противника у острова Алексеевский и в районе ж/д моста.

    В островной зоне был уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом, а на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки ВСУ у Крынок в Херсонской области.

    16 ноября 2023, 19:12
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

    По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

    По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.

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    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

    Коментарии (50)
    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

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    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

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    14 ноября 2023, 17:42
    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

    Коментарии (6)
    15 ноября 2023, 12:13
    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Гагин: Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, в качестве трофеев они взяли около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Донецком ВС России зачистили крупный вражеский опорник, где захватили стрелковое вооружение, гранатометы и гранаты натовского производства, передает ТАСС.

    Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено вооружение советского образца. В ходе зачистки потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными.

    Ранее силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении.

    Коментарии (6)
    15 ноября 2023, 08:18
    Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

    Спецназ России под Клещеевкой уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглый» БМП противника, который ежедневно вел огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал командир группы отряда.

    Как сообщил источник РИА «Новости», командование поставило задачу обнаружить место, откуда «наглый, дерзкий экипаж БМП» ВСУ ежедневно работает с закрытой огневой позиции по российский передовым подразделениям.

    По словам собеседника, расчет открыл на него охоту. После нескольких дней анализа (поиска места и характера действий противника), командование выбрало позицию для наилучшей работы с ПТРК.

    Позиция была подготовлена заранее, БМП ожидали, противник допустил ошибку, выехал, начал работать с закрытой огневой позиции по подразделениям ВС России – и был уничтожен.

    Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

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    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

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    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

    Коментарии (16)
    16 ноября 2023, 14:39
    Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Минобороны: Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВКС России сбили  украинский самолет МиГ-29, ПВО перехватила два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

    Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 536 самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотников, 441 ЗРК, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины РСЗО, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц спецтехники.

    Накануне российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29.

    Коментарии (9)
    16 ноября 2023, 14:35
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки (ДНР), сообщили в Минобороны.

    На этом направлении за последние сутки украинские националисты, по информации в Telegram-канале российского военного ведомства, потеряли до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin американского производства, две польские САУ Krab три артсистемы М777 (производство США), а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны под Константиновкой и Угледаром (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab и гаубица FH70 британского производства.

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две БМП, а также артиллерийская система М777 (американское производство).

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесен удар по живой силе и технике ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две американские артиллерийские системы М777.

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две бронемашины, а также орудие «Гиацинт-Б».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах.

    В Минобороны ранее заявили, что спецоперация будет продолжаться до полного достижения целей.

    Коментарии (44)
    15 ноября 2023, 14:38
    Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

    «Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже в ресторане «Форт» примерно 50 отдыхающим силовики во время проверки документов вручили повестки в военкомат, предварительно, речь идет об азербайджанцах, сообщил источник «Вести Воронеж».

    Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

    СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

    Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 14:43
    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено 14 атак ВСУ

    Минобороны: ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отразили 14 атак ВСУ

    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено 14 атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    На Купянском направлении российские войска отразили восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, на Краснолиманском направлении пресечены шесть атак штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Из сведений в Telegram-канале Минобороны следует, что на Купянском направлении атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа.

    На Краснолиманском направлении атаки ВСУ отражены возле Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, а также американская гаубица М119 Paladin, сообщили в Минобороны.

    В то же время на Донецком направлении отражено пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ возле Малоильиновки и Клещеевки ДНР, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ у Васюковки и Курдюмовки. За сутки на этом направлении противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

    Кроме того, на Южно-Донецком направлении отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Также нанесено огневое поражение подразделениям 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайное. Потери противника – 60 военнослужащих, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Также на Запорожском направлении подразделениями ВС России нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, потери ВСУ – до 75 военнослужащих, две бронемашины, также поражены: американская артсистема М777, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области ВСУ потеряли до 95 военнослужащих. За сутки поражены три польские самоходные артустановки Krab, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

    ВС России также нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Антоновки ДНР, а также поразили живую силу и военную технику противника в 82-х районах. ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и бомбу JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

    Всего с начала СВО уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотника, 441 ЗРК, 13 392 танка и других броне машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 253 единицы спецтехники.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили две лодки ВСУ у Крынок в Херсонской области.

    Коментарии (3)
    16 ноября 2023, 00:59
    Пленный солдат ВСУ отказался возвращаться на Украину и остался в России

    Украинский военнослужащий отказался от возвращения на Украину в рамках обмена пленными и решил остаться в России

    Tекст: Антон Никитин

    Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

    «От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», – рассказал Пиявка журналистам РИА «Новости».

    Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.

    «На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет», – рассказал солдат ВСУ.

    Напомним, в начале ноября бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

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