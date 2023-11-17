Корвет «Стойкий» отработал тактику отражения массовых атак беспилотников

Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.