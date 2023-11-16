Названы сроки запуска российской карты для иностранных туристов

Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.13 комментариев
Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.13 комментариев
Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.4 комментария
35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.39 комментариев
Замдекана журфака МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта
Как сообщает «Газета.Ru», об увольнении преподавателя рассказали студенты МГИМО. В материале сообщается, что встреча с Ургантом состоялась месяц назад. Ее темой было налаживание личных связей в медиапространстве.
На сайте МГИМО на странице Кобаладзе указано, что в период с 2014 по 2023 годы он являлся заместителем декана факультета международной журналистики, профессором кафедры международной журналистики.
Ургант прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, сравнив произошедшее с водевилем.
Напомним, в середине октября Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.
В деканате и ректорате МГИМО заявили, что узнали об участии Урганта в творческой встрече в вузе из интернета и были удивлены, ведь к преподаванию это отношения не имеет.
Экс-командующий 6-й армией ВВС России Свиридов обнаружен мертвым
Известно, что супругов обнаружили 15 ноября, хотя, по предварительным данным, 68-летний мужчина и 72-летняя женщина скончались около недели назад, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Уточняется, что в доме Свиридова были проведены замеры сотрудниками газовой службы в Ставропольском крае, однако превышение допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.
Напомним, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов занимал пост командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ в период с 2005 по 2009 год.
Авиаэксперт Гусаров оценил перспективы возрождения сверхзвуковой гражданской авиации в России
«Полет из европейской части России на Дальний Восток по протяженности сопоставим с перелетом в Америку через океан. Лететь девять часов очень утомительно, тем более когда есть технологии, позволяющие практически вдвое сократить это время», – отметил Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.
Эксперт подчеркнул, что именно СССР был пионером по созданию сверхзвуковых самолетов. «У России, как правопреемницы Советского Союза, имеются очень хорошие наработки. Я знаю, что у нас сейчас ведется разработка такого самолета. На ближайшие два года запланирован полет самолета-демонстратора. Это будет некая уменьшенная версия будущего гражданского сверхзвукового самолета, на ней можно будет отработать технологии производства, аэродинамическую схему», – рассказал собеседник.
Одним из подводных камней станет разработка двигателя. «Этот двигатель значительно более сложный, чем двигатели, которые используют военные. Истребителю достаточно выйти на сверхзвук на короткое время и выполнить боевую задачу. Например, для запуска гиперзвуковых ракет нужно, чтобы самолет набирал примерно три скорости звука. А пассажирский сверхзвуковой самолет должен летать на этой скорости как на крейсерской, то есть постоянно. Это совсем другие требования к надежности и ресурсу двигателя. Военные самолеты не летают каждый день по восемь часов, а гражданские летают», – пояснил спикер.
Но самое сложное при создании такого двигателя – требование экономичности. «Насколько мне известно, работа над таким двигателем в России пока не ведется. А без двигателя говорить о перспективе появления сверхзвукового пассажирского самолета в ближайшие десять лет не приходится», – считает Гусаров.
Эксперт пояснил, что двигатели, которые устанавливались на Ту-144 и на британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд», обладали очень высоким расходом топлива. Возможно, новые разработки будут использовать водородные или атомные технологии.
«Этот полет был быстрый, но очень дорогой. Билеты на «Конкорд» в экономклассе продавались по цене бизнес-класса, что делало самолет рентабельным. Когда мы сможем решить эти задачи, тогда наступит эра сверхзвуковой гражданской авиации. Преимущества получит та страна, у которой будут эти наработки, когда такой самолет понадобится рынку. Такую задачу может решить только сверхдержава. У России есть все основания считать себя таковой», – подытожил Гусаров.
Ранее в среду министр транспорта России Виталий Савельев сказал, что Россия с ее просторами не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Он напомнил, что у страны есть опыт таких разработок – Ту-144 «опередил свое время». По его словам, сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у России есть наработки.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости создания сверхзвукового пассажирского самолета. «Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать», – говорил президент в 2019 году на встрече с представителями общественности в Казани, которая славится своим авиапромышленным комплексом.
Президент напомнил о модернизации в Казани сверхзвукового ракетоносца Ту-160 для вооруженных сил. «Работает все как часы. Так почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?» – отмечал Путин.
О том, что в России начались разработки гражданского сверхзвукового авиалайнера, стало известно в 2018 году. Как сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в работе над проектом могут быть использованы технологии, примененные в Ту-160.
Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 был разработан в 1960-е годы конструкторским бюро Андрея Туполева (ныне ОАО «Туполев», входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации). Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1975 году и завершилась в 1978-м.
3 июня 1973 года на авиасалоне в Ле-Бурже самолет выполнял показательный полет и внезапно перешел в пике, а через несколько секунд рассыпался в воздухе. Горящие обломки рухнули на землю. Погибли все, кто находился на борту.
Самолеты Ту-144 были сняты с пассажирских рейсов из-за малой экономичности. Максимальная дальность полета достигала 4 тыс. километров и требовались запасные аэродромы для дозаправки. Последний полет был совершен в июне 1999 года.
Вторым в истории сверхзвуковым пассажирским самолетом был «Конкорд», который эксплуатировался с 1976 по 2003 год. В июле 2000 года «Конкорд» разбился под Парижем. Это была единственная катастрофа этого самолета, но она положила конец эре пассажирской сверхзвуковой авиации.
Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать
Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.
«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.
В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.
Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».
Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.
Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта
В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».
По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».
Президент США Байден по итогам китайско-американских переговоров в Калифорнии назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором
По итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байдена попросили уточнить, по-прежнему ли он считает китайского лидера диктатором, передает ТАСС.
«Ну послушайте, он им является», – ответил Байден.
Глава Белого дома пояснил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от американской.
Напомним, переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продолжались меньше 2,5 часов.
«Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.
Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.
Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.
«Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .
«Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», – заключил Медведев
Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.
Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне
Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».
Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.
«Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.
Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов граждан России
Ойгман рассказал «РБК», что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. По словам основателя международной финансовой компании, «на этой неделе пошли повальные блокировки». Эксперт не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.
Как сообщает сетевое издание, факт сегрегации счетов россиян подтвердил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокат Эли Гервиц. Он рассказал, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. О блокировках сообщили сами клиенты, эта информация была подтверждена также банками, добавил эксперт.
Ойгман уточнил, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, рассказал эксперт.
Китаист Островский: США и Китай не смогли достичь соглашений по ряду принципиальных вопросов
«Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина увенчались лишь одним важным итогом: США и КНР договорились о возобновлении контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.
«Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.
«А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.
«К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.
«По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.
«С точки зрения России переговоры завершились достаточно неплохо. Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР», – резюмирует Островский.
Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».
По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.
В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.
Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.
В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.
Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.
По мнению Захаровой, ситуация с 73-летней гражданкой России, которую переехавшие в США дети оставили в Мексике на попечение российских дипломатов, является примером расчеловечивания, передает ТАСС.
Представитель дипведомства отметила оперативную работу сотрудников посольства и ассоциации российских соотечественников, благодаря чему женщина вернулась домой.
«Были приложены все усилия, позволившие пожилой женщине благополучно совершить долгий трансатлантический перелет обратно на родину», – сказала она.
Ранее российский консул в Мексике Александр Иващенко сообщил, что 73-летнюю россиянку, оставленную сыном и его женой-украинкой в Мексике, отправили в Москву.
Экс-участника группы «Би-2» Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в Москве
По словам источника, участник музыкальной группы «Би-2» найден мертвым в съемной квартире на Фестивальной улице Москвы, передает ТАСС.
В оперативных службах уточнили., что смерть музыканта, предварительно, не является криминальной. Тело музыканта направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Плявин в период с 1999 по 2006 год был участником музыкальной группы «Би-2».
Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию.
По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».
Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.
Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.
«А чего не пожизненное?» – задался вопросом депутат Госдумы, журналист Евгений Попов. «Интересно еще, что об этом думает «потерпевший» банкир? Не велика ли цена за «блок на негатив»?» – написал он в своем Telegram-канале.
«Баязитова, напомню, больна. Вину не признает. А если и виновна (установит суд), 14 лет для нее равно пожизненное», – подчеркнул Попов.
Журналист Андрей Медведев назвал такой возможный срок «омерзительным». «За убийство дают меньше. За торговлю наркотиками. А тут «за блок на негатив», который то ли был, то ли не был», – говорится в сообщении в Telegram-канале Медведева. Он отметил, что члены банды курганских киллеров получили меньшие сроки. Он также упомянул соучастников убийства Дарьи Дугиной, приговоренных на прошлой неделе к шести и двум годам колонии.
«Очень надеюсь на то, что суд все же проявит благоразумие. И очень внимательно отнесется к принятию решения по делу. И приговору», – добавил он.
Бывшая журналистка Life.ru и администратор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова и пиарщица Ольга Архарова обвиняются в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за неразмещение негативной информации в Telegram-каналах. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Ушакова. В среду гособвинение попросило приговорить Баязитову и Архарову к 14 и 13 годам колонии соответственно.
Ранее Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала зверским запрошенный прокурором срок для Баязитовой.
Концерты российского рэпера Алишера Моргенштерна запретили в Дубае
Запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью рэпера Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Mash».
Издание пишет, что концерт артиста в клубе Billionaire сорвался после звонка из службы безопасности Дубая, артист объяснил отмену плохим самочувствием и высокой температурой. Теперь он может выступать только на частных мероприятиях на территории ОАЭ без продажи билетов и анонсов.
Напомним, в июне Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна (признан иноагентом в России) за отказ указывать в соцсетях статус иностранного агента. Минюст включил рэпера в список иностранных агентов в начале мая.