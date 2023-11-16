Внук Шарля де Голля заявил о намерении получить российское гражданство

Tекст: Александра Юдина

По его словам, для него было бы честью получить российское гражданство, передает ТАСС.

«Ваша страна предлагает большие возможности… Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух», – подчеркнул внук де Голля.

Также он отметил, что Россия отстаивает традиционные ценности, которые исчезли в западных странах.

«Мне приятно отметить, что вы сражаетесь за традиционные ценности, за семью, духовность. Вы уделяете большое внимание интеллектуальному и духовному развитию – эти ценности исчезли в западных странах», – заметил де Голль.

Напомним, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва.

Осенью в МИД назвали число принятых в гражданство России человек в 2023 году.