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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    0 комментариев
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    35 комментариев
    16 ноября 2023, 11:22

    Внук Шарля де Голля заявил о намерении получить российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в ходе Форума объединенных культур в Петербурге заявил, что рассматривает возможность получить российское гражданство.

    По его словам, для него было бы честью получить российское гражданство, передает ТАСС.

    «Ваша страна предлагает большие возможности… Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух», – подчеркнул внук де Голля.

    Также он отметил, что Россия отстаивает традиционные ценности, которые исчезли в западных странах.

    «Мне приятно отметить, что вы сражаетесь за традиционные ценности, за семью, духовность. Вы уделяете большое внимание интеллектуальному и духовному развитию – эти ценности исчезли в западных странах», – заметил де Голль.

    Напомним, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва.

    Осенью в МИД назвали число принятых в гражданство России человек в 2023 году.

    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    13 ноября 2023, 21:36
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 15:50
    Париж переходит от бесплатных поставок оружия Киеву к продаже в кредит
    Париж переходит от бесплатных поставок оружия Киеву к продаже в кредит
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Франция начала переговоры с Украиной о продаже гаубиц Caesar, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

    Ранее французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но теперь увеличила темп и производит по 4–6 единиц оружия в месяц, передает РИА «Новости».

    Лекорню заявил, что Париж намерен «изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется». Ранее был создан фонд с бюджетом в 200 млн евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы.

    На прошлой неделе в Париже заявили о готовности выделить еще 200 млн евро для фонда поддержки Украины. Французская сторона обеспечит выделение кредитов на эту сумму, чтобы ВСУ могли продолжить закупать французские вооружения.

    Ранее сообщалось о том, что Париж решил прекратить передачу оружия Киеву из своих арсеналов.

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    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    15 ноября 2023, 10:58
    В российских школах обсудили возможность появления нового обязательного предмета

    Председатель думского комитета Останина заявила о возможности введения обязательного предмета «семьеведение» в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году в школьной программе может появиться новый предмет – «семьеведение», заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

    По словам депутата, предмет могут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году, передает РИА «Новости».

    «В 40 регионах преподавание этого курса уже есть в школьной программе. Начали в Самаре, сейчас 40 регионов», – уточнила Останина.

    Известно, что «семьеведение» пока преподается в рамках курса «обществознания».

    В данный момент учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания.

    Ранее в учебники по обществознанию решили включить курс семьеведения.

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    14 ноября 2023, 11:12
    Эксперты рассказали о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму, рассказали близкие к крупнейшим компаниям и Российскому союзу промышленников и предпринимателей источники.

    Согласно их информации и данным высокопоставленного федерального чиновника, правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке, передают «Ведомости».

    Так, с одной стороны, присутствует двойная конвертация – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой стороны, создаются дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

    При этом подход к возврату рублевых доходов возник из формулировок постановления правительства, которое разъясняет принципы нового механизма. В частности, компаниям нужно продавать на валютном рынке 90% валюты, зачисленной на счета в российских банках, но не менее половины общей суммы «денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров».

    Как отметил представитель Минфина, новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту и обратно в России.

    При этом если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки.

    «Зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

    Высокопоставленный федеральный чиновник также добавил, что компании, которые сталкиваются с объективными сложностями в исполнении правил продажи выручки, могут урегулировать их с помощью правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

    Так, целью норматива на продажу внешней выручки остается сохранение валюты на зарубежных счетах.

    «Если у экспортера большая часть выручки приходит в рублях, то ему нужно об этом отчитаться и разъяснить принципы ее поступления. В таком случае правкомиссия с высокой долей вероятности разрешит сохранить сложившуюся практику и не менять рубли на валюту и обратно», – заключил он.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой.

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    13 ноября 2023, 20:44
    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами

    Источник: Второй спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетит в Москву 14 ноября

    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован 14 ноября в аэропорт Домодедово, сообщил местный источник.

    Как указал источник, вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России в Домодедово предварительно должен состояться во вторник. По его словам, на борту самолета будут находиться около 100 россиян, которых вывезли из сектора Газа через КПП Рафах в понедельник, передает РИА «Новости».

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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    14 ноября 2023, 23:12
    Французский политик: США хотят избавиться от своего подопечного Зеленского

    Французский политик Филиппо: Зеленский больше не нужен США

    Tекст: Антон Никитин

    Отношение НАТО к президенту Украины Владимиру Зеленскому изменилось, теперь Соединенные Штаты «хотят избавиться от своего подопечного», считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился». То, что США теперь хотят «избавиться» от украинского президента, французский политик назвал «классическим приемом», передает РИА «Новости».

    Как считает лидер партии «Патриоты», Зеленскому угрожают из-за отмены предстоящих в следующем году выборов президента Украины. Также, отметил Филиппо, Вашингтон пытается обвинить Украину в причастности к подрыву «Северных потоков».

    «Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен», – заключил французский политик.

    В Кремле ранее обращали внимание, что в докладах, расследованиях, сообщениях СМИ о причинах террористического акта на «Северных потоках» все чаще упоминаются украинские следы.

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    14 ноября 2023, 13:45
    Кремль прокомментировал сообщения СМИ о «круговороте рублей» из-за возврата выручки

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль видел публикуемую в СМИ информацию о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата экспортной выручки, экономические ведомства проверят эти данные, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, данный вопрос больше относится к сфере деятельности правительства, но в Кремле, конечно, обратили внимание на эти публикации, передает ТАСС.

    Песков добавил, что эту информацию, скорее всего, будет проверять экономический блок.

    Ранее стало известно, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму.

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    14 ноября 2023, 15:21
    Африка нацелилась на локализацию производства российских вооружений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал планах по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Африки и России.

    Страны Африки в рамках ВТС с Россией нацелены не только на закупку российских вооружений, но и на локализацию их производства, сообщил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, передает ТАСС.

    Работа России и Африки по ВТС активизировалась после второго саммита Россия – Африка в Петербурге, добавил Михеев. Он отметил, что предыдущий саммит, прошедший в 2019 году в Сочи, принес более 11 млрд долларов подписанных и оплаченных контрактов.

    «В этом году в Санкт-Петербурге мы провели очень серьезные консультации, где с главами государств, где с министрами обороны, которые продолжились уже и после саммита. Очень большой спрос на различные типы техники», – сообщил Михеев.

    Ранее Москва обвинила Запад в попытке настроить страны Африки против России.

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    14 ноября 2023, 16:12
    Мишустин призвал повысить самообеспеченность России по молоку и фруктам

    Премьер Мишустин призвал повысить в России самообеспеченность по молоку и фруктам

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу увеличить самообеспеченность страны по молоку, фруктам и пищевой соли.

    По его словам, по этим направлениям необходимо усилить работу, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины продовольственной безопасности, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами, а также урожай фруктов и ягод, уже сейчас увеличивается, однако недостаточно интенсивно. «Отстают пока и объемы по пищевой соли», – отметил глава кабмина.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия.

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    14 ноября 2023, 10:28
    В Минобрнауки предложили снизить цену экзаменов для мигрантов более чем втрое

    Tекст: Александра Юдина

    В Минобрнауки предложили установить для мигрантов единую стоимость экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание или работу в размере 1 тыс. рублей.

    На сайте проектов нормативно-правовых актов указано, что предлагается установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента в 1 тыс. рублей.

    Также, согласно действующим правилам, для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патента – 3,8 тыс. рублей.

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    15 ноября 2023, 11:55
    Посол в Израиле сообщил о рисках для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

    Посол России в Израиле Викторов: Есть риски для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

    Tекст: Александра Юдина

    Москва обеспокоена эвакуацией россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», он находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки, заявил на канале «Россия-24» российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

    По его словам, в данный момент проходят эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора Газа пограничный переход, в последнее время там не было больших инцидентов, однако постоянно под угрозой обострение ситуации, передает ТАСС.

    «Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам об этом говорим», – подчеркнул Викторов.

    Также дипломат отметил, что в среду ожидается выход около 100 россиян.

    «Сегодня уже четвертая группа выходит, насколько я знаю. Около 100 человек должны выйти. Надеюсь, так оно и произойдет», – указал Викторов.

    Кроме того, посол подчеркнул, что Москва согласовала «со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас граждан на территории сектора Газа».

    «Правда, там еще до 200 граждан Палестины – члены семей наших граждан, которых мы тоже намерены вывезти», – заключил он.

    Накануне самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    16 ноября 2023, 09:25
    Цены на красную икру упали на 25% на Дальнем Востоке

    В ассоциации рыбопромышленников заявили о снижении оптовых цен на икру на 25%

    Tекст: Александра Юдина

    Достаточный вылов горбуши и других лососевых на Дальнем Востоке привел к снижению оптовых цен на красную икру, в рознице также начали снижаться, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

    Уточняется, что в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Так, цена составляет в среднем до 3,5 тыс. рублей за 1 кг оптом. Цены на икру кеты в данный момент соответствуют уровню прошлого года и составляют около 4 тыс. рублей за килограмм, передает РБК.

    Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, основной причиной снижения цен стал рост производства на фоне увеличения вылова лососевых.

    «За три квартала года произведено 21,1 тыс. тонн, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тыс. тонн). Лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, больше, 678 тыс. тонн, было только в 2018 году», – подчеркнул он.

    При этом в Росрыболовстве заметили, что успешный промысел отразился на ценах на лососевые в оптовом сегменте.

    Отмечается, что цены на икру в магазинах уже начали реагировать на увеличение производства. По информации ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость красной икры в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году, до 6 тыс. рублей за килограмм.

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