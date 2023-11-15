Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы

Tекст: Ольга Иванова

«За» проголосовали 328 депутатов, «против» – 78, воздержался один. Третье чтение запланировано на 17 ноября, передает РИА «Новости».

Согласно проекту, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году – 33,552 трлн, в 2026 году – 34,051 трлн. Расходы запланированы на уровне 36,66 трлн, 34,382 трлн и 35,587 трлн рублей соответственно. В течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП.

К проекту бюджета поступило 920 поправок, из которых 768 были приняты, 132 отклонены, а другие сняты. При этом были поддержаны поправки, связанные с перераспределением и распределением ранее зарезервированных бюджетных средств по отдельным направлениям расходов. В целом поправками на три года в открытой и закрытой части бюджета перераспределено более 6 трлн рублей.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году.