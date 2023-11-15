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Мособлсуд оставил в силе приговор экс-губернатору Фургалу
Мособлсуд оставил в силе приговор экс-губернатору Фургалу по делу об организации убийств
Московский областной суд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств, передает источник с места событий.
Как говорится в апелляционном постановлении, жалобу защиты на приговор Фургалу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции – без изменения, передает ТАСС. После этого приговор вступил в законную силу.
«Такого история еще не знала, то, что мы видим – это очень плохо», – отреагировал на постановление суда Фургал.
Вместе с признанием приговора законным апелляционная инстанция отправила на повторное рассмотрение вопрос о выплате процессуальных издержек. В ходе рассмотрения жалоб защита пыталась доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении ей вердикта. В свою очередь государственное обвинение настаивало на законности приговора.
Ранее Люберецкий горсуд Подмосковья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию и покушения на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Государственные обвинители попросили суд приговорить экс-губернатора к 23 годам колонии строгого режима.
Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал политика руководителем подразделения по устранению конкурентов.