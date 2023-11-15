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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    15 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 15:50

    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам

    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии обратились к международным посредникам, в Красный Крест и в Швейцарию для «защиты прав» двух своих граждан, которые попали в плен к российским военным во время проведения СВО на Украине, передает корреспондент ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МИД Грузии сообщил, что «использует все возможные международные механизмы» для обеспечения прав своих пленных граждан, а именно Тбилиси обратился за содействием к Международному комитету Красного Креста и к Швейцарии, которая выполняет функции посредника между Тбилиси и Москвой после войны-2008.

    СМИ сообщают, что пленных грузин-снайперов зовут Георгий Чубитидзе и Георгий Гоглидзе. За ВСУ воюет не менее 1000 грузин, более 50 из них погибли.

    Ранее сообщалось, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (81)
    15 ноября 2023, 07:55
    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения

    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 млн человек

    SA: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Ученый Принстонского университета Себастьян Филипп смоделировал последствия удара по американским шахтам с ядерным оружием и пришел к выводу, что в результате такой атаки может быть уничтожено 90% населения Соединенных Штатов.

    Филипп в статье для Scientific American пишет, что целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте привела бы к уничтожению всего живого в близлежащих районах, передает РИА «Новости».

    Для уничтожения шахтной пусковой установки, по словам ученого, потребовалась бы одна или две ядерные боеголовки, которые бы взорвались поблизости.

    При этом помимо ударных волн и «гигантского огненного шара», по оценке ученого, большую опасность представляет радиоактивная пыль. Направления ветра изменчивы, из-за чего все население сопредельных штатов, наиболее густонаселенных районов Канады и северных районов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков.

    Филипп считает, что в результате атаки погибли бы в общей сложности свыше 300 млн человек.

    Ранее российские войска провели тренировку ответного массированного ядерного удара на атаку противника.

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    14 ноября 2023, 16:36
    Глава Хабаровского края представил достижения региона на выставке «Россия»

    Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев представил достижения региона в сфере реализации инфраструктурных проектов, развития промышленности, образования и туризма на Международной выставке-форуме «Россия».

    Темп роста и раскрытие потенциала Хабаровского края во многом связаны с реализацией федеральной программы по развитию всего Дальнего Востока. Важную роль играет личный контроль за выполнением программы со стороны резидента РФ Владимира Путина, который определил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет России на XXI век, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мы выпускаем самолеты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан. Приглашаем посетителей выставки к нам на заводы: мы всегда ждем сильных специалистов и готовы предложить достойные условия. А еще зовем тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелеты к нам стали доступнее, и это — повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах – Петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а еще Шантарские острова и наш край – родину гренландских китов», – рассказал Дегтярев.

    Он также напомнил, что лучшие истребители до сих пор собирают в Комсомольске-на-Амуре. Самолеты Sukhoi Superjet 100 уже полностью импортозамещены: скоро начнется серийный выпуск, а первый полет прошел в августе 2023 года. На презентации достижений края в День региона присутствовал и внук Юрия Гагарина, который руководит Международным аэропортом Хабаровска. На этом не заканчиваются успехи в авиационной отрасли: в старейшем городе края Охотске по решению Владимира Путина строят первую бетонную взлетно-посадочную полосу.

    Хабаровский край – третий по площади в России, его развитие носит комплексный характер. При этом ключевое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, газификации и переселению людей из аварийного жилья. Поручением Президента обозначено строительство в 2025-2026 годах автомобильного пропускного пункта Большой Уссурийский через государственную границу РФ. Проект направлен на увеличение товарооборота и турпотока между Россией и Китаем.

    Важным проектом является и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома Комсомольска-на-Амуре (Хурба). Рассматривается возможность запуска нового скоростного железнодорожного маршрута Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. А также строительства газораспределительной станции № 3 в Комсомольске-на-Амуре для ускорения темпов газификации, что позволит повысить качество жизни в регионе.

    Дегтярев порекомендовал посетителям Выставки заняться маятниковым туризмом в Хабаровском крае, то есть перемещаться разными способами между локациями: искупаться в Охотском море, прокатиться на горнолыжных курортах края, добраться до горного озера Амут. Кроме того, у региона есть совместный проект промышленного туризма с Агенством стратегических инициатив по продвижению новых инициатив (АСИ).

    В рамках Дней Дальневосточных регионов на ВДНХ состоится выступление хабаровской арт-группы «Диапазон»: посетители услышат авторские произведения о Хабаровском крае, патриотические произведения о Родине, инструментальные композиции в исполнении аккомпаниатора-инструменталиста. Вся концертная программа будет сопровождена тематическими видеороликами, рассказывающими об истории, природе, городах, коренных народах и современных жителях региона. Выставка-форум проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

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    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

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    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

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    14 ноября 2023, 17:42
    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

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    14 ноября 2023, 19:05
    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев подрались между собой

    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев устроили драку после игры со «Спартаком»

    Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев подрались между собой
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Нападающий футбольной команды «Локомотив» Артем Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым.

    Инцидент произошел после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком», рассказал журналист Иван Карпов. По его словам, Дзюбу не устроили неудачные действия коллеги в ходе матча. Конфликт начался на поле и продолжился в раздевалка, где уже перерос в потасовку, сообщает «Чемпионат».

    После конфликта футболистов генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко провел разговор с тренером команды Михаилом Галактионовым, где отчитал за происходящее в раздевалке.

    Отмечается, что конфликт уже улажен, футболисты помирились.

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    14 ноября 2023, 17:50
    Минфин: Из-за антироссийских санкций мир перейдет на искусственные алмазы
    Минфин: Из-за антироссийских санкций мир перейдет на искусственные алмазы
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад пытается посредством санкций создать картель на рынке алмазов, ограничения конкуренции могут привести к замещению природных камней синтетическими, это несет риски для добывающих стран, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

    По словам Моисеева, страны G7 и ЕС пытаются создать условный «Кимберлийский процесс – 2» (инициатива стран G7 и ЕС по введению прямого запрета на импорт российских необработанных алмазов на рынки этих стран за счет внедрения механизма сертификации всех партий алмазов через AWDC или GIA), закрыв рынки потребления ювелирно-бриллиантовых изделий для политически неугодных стран и компаний, передает РИА «Новости».

    «Искусственное же ограничение предложения алмазов на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников ввиду их отсутствия», – подчеркнул министр.

    Это вызовет краткосрочное повышение спроса на алмазы оставшихся производителей, после чего последует резкое снижение предложения и падение стоимости алмазов на фоне замещения природных камней синтетическими, считает Моисеев. По мнению министра, итогом станет политика ценовой конкуренции на выживание и поставит всех участников рынка алмазов в уязвимое положение.

    «Ответственные участники отрасли от добычи до огранки и производства ювелирных украшений в очень короткое время рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки – жизненно важную для социально-экономического развития целых регионов отрасль, обеспечивающую благополучие местных сообществ в регионах добычи», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов.

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    15 ноября 2023, 12:13
    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Гагин: Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, в качестве трофеев они взяли около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Донецком ВС России зачистили крупный вражеский опорник, где захватили стрелковое вооружение, гранатометы и гранаты натовского производства, передает ТАСС.

    Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено вооружение советского образца. В ходе зачистки потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными.

    Ранее силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении.

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    14 ноября 2023, 18:56
    Нидерландская Yandex N.V. заявила о готовности продать все свои активы в России
    Нидерландская Yandex N.V. заявила о готовности продать все свои активы в России
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Головная компания российского «Яндекса» – нидерландская Yandex N.V. рассматривает возможность продать все свои российские активы за один раз, сообщает агентство Reuters.

    Речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании, передает ТАСС.

    Компания сообщала о выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского «Яндекса» – Yandex N.V. планирует выйти из числа акционеров, поменяв название.

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    14 ноября 2023, 19:26
    Толстой предложил запретить мигрантам работать водителями и курьерами

    Зампред Госдумы Толстой предложил лишить не знающих русский язык мигрантов работы в России

    Толстой предложил запретить мигрантам работать водителями и курьерами
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Граждане стран, где русский язык не является государственным, не должны работать водителями, продавцами и курьерами в России, заявил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

    На слушаниях в Совете Федерации Толстой поднял вопрос обучения русскому языку в странах постсоветского пространства, отметив, что в этих республиках отдают предпочтение изучению английского и пытаются вытеснить русскую речь национальными языками.

    Он отметил, что российская сторона могла бы законодательно повлиять на эту ситуацию, запретив иностранцам работать в сфере услуг в России. «Если русский язык не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать у нас в публичных местах – водителями, продавцами, курьерами. Такие меры поэтапно ситуацию исправляют», – приводятся слова Толстого в сообщении на сайте Госдумы.

    Он пояснил,  что многие в России считают, что мягкая сила – это когда «мы просто улыбаемся и открываем везде наши прекрасные русские учебные заведения, призывая на работу тех, кто еще способен преподавать русский язык в республиках». «Часть мягкой силы – в ограничениях, которые должны быть наложены на определенные вещи», – заявил Петр Толстой.

    Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал выделить деньги из бюджета на обучение детей мигрантов русскому.

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    14 ноября 2023, 20:32
    Utair вывела из эксплуатации работавший в миссиях ООН парк вертолетов Ми-17
    Utair вывела из эксплуатации работавший в миссиях ООН парк вертолетов Ми-17
    @ Ирина Алтухова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Utair приостановила эксплуатацию 30 вертолетов семейства Ми-17 – Ми-8АМТ/МТВ – по причине сокращения их участия в миссиях ООН, сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов в кулуарах форума «Транспортная неделя-2023».

    Он пояснил, что рынок ООН существенно сократился, потому что заканчиваются контракты старые, а новые не заключаются. В связи с этим 30 вертолетов, задействованных в этих контрактах, пока не эксплуатируются, передает «Интерфакс» .

    Всего у компании 98 вертолетов Ми-17, таким образом из эксплуатации выведена треть этого парка. Мартиросов уточнил, что эти 30 вертолетов «подошли к циклу технического обслуживания» и отправлены на ремонт.

    АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» традиционно была одним из крупнейших поставщиков вертолетных услуг для ООН, однако из-за санкций против России доля присутствия компании в контрактах ООН сократилась.

    Напомним, в сентябре США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air.

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    15 ноября 2023, 13:08
    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Но надо учитывать, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру. И если у их противников появится оружие от третьих стран, Россия может просто закрыть на это глаза, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях за перехват оружия в Оманском заливе и отправку его на Украину.

    «Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

    «На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

    Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

    Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружия, идущего в Йемен, и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

    Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

    Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (8)
    15 ноября 2023, 08:18
    Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

    Спецназ России под Клещеевкой уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглый» БМП противника, который ежедневно вел огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал командир группы отряда.

    Как сообщил источник РИА «Новости», командование поставило задачу обнаружить место, откуда «наглый, дерзкий экипаж БМП» ВСУ ежедневно работает с закрытой огневой позиции по российский передовым подразделениям.

    По словам собеседника, расчет открыл на него охоту. После нескольких дней анализа (поиска места и характера действий противника), командование выбрало позицию для наилучшей работы с ПТРК.

    Позиция была подготовлена заранее, БМП ожидали, противник допустил ошибку, выехал, начал работать с закрытой огневой позиции по подразделениям ВС России – и был уничтожен.

    Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    Коментарии (8)
    15 ноября 2023, 02:42
    Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов

    РИА «Новости»: Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали после обысков

    Tекст: Антон Никитин

    Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, сообщили в силовых структурах. Кроме того, задержан врио министра строительства региона Михаил Асеев.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что Кудряшова и Асеева «действительно задержали».

    Во вторник днем стало известно об уходе Кудряшова в отставку по состоянию здоровья. Позднее в тот же день стало известно, что в региональном правительстве и у Кудряшова проводятся обыски.

    Коментарии (26)
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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

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    Военные планы против России надорвали финансы Польши

    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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