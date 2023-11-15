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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 13:08

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Но надо учитывать, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру. И если у их противников появится оружие от третьих стран, Россия может просто закрыть на это глаза, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Москва предупредила Вашингтон о серьёзных последствиях за перехват оружия в Оманском заливе и отправку его на Украину.

    «Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

    «На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

    Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

    Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружие, идущее в Йемен и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

    Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

    Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

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    14 ноября 2023, 18:32
    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном

    Washington Post: Пентагон использует запрещенную нефть из России

    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье, пишет американская газета Washington Post.

    Издание сообщает, что провело расследование, которое показало, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку. Отмечается, что в цепочке присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал, передает РИА «Новости».

    В итоге российская нефть проходит ребрендинг и поставляется военным США и другим странам, которые ввели запрет на российские нефтепродукты. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон.

    Ранее в Кремле обратили внимание на запрос министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций.

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    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


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    13 ноября 2023, 03:59
    Захарова представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Захарова в шуточной форме представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом.

    Шуточный текст Захаровой опубликован в Telegram. В нем Захарова представила, что мог бы сказать Трампу Зеленский. Так, представляясь Трампу, президент Украины говорит: «Это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена». Зеленский отмечает, что «у нас был бизнес с Джо и его сыном», но сейчас у Байденов возникли «проблемы», поэтому президент Украины надеется получить «деньги взаймы» у Трампа. Поясняется, что деньги нужны «супруге Лене» на «рождественский шоппинг» в Нью-Йорке. На вопрос, когда долг будет возвращен, Зеленский отвечает: «Когда Россию победю… побежу… побегу».

    Напомним, близкие к офису Зеленского источники сообщили, что украинская сторона пытается организовать его телефонный разговор с Трампом. Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов на американском направлении.

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    13 ноября 2023, 13:24
    Чемезов отреагировал на изучение российских вертолетов летчиками США

    Чемезов об изучении американскими летчиками российских вертолетов на выставке: «Ради Бога»

    Tекст: Ольга Никитина

    Интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе спецоперации российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов не считает, что американские военные в ходе выставки будут пытаться «что-то утащить» у России. Это не так просто, отметил он, добавив, что для этого было бы необходимо разобрать вертолет, изучить системы и технику, передает РИА «Новости».

    Интерес американцев к «Аллигаторам» он связал с успешным применением вертолетов в зоне СВО. «Ради Бога, мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли», – сказал Чемезов. Он отметил, что речи о продаже этих вертолетов США не идет, «а посмотреть – пожалуйста».

    Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный «Вертолетами России» на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей. Особое внимание проявили к нему американские летчики, которые даже забрались в кабину вертолета.

    Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

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    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

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    14 ноября 2023, 09:05
    Newsweek: Белый дом не станет поднимать вовлеченность в конфликт на Украине

    Newsweek: Украина сможет победить только с помощью масштабного вмешательства США

    Tекст: Александра Юдина

    Западному миру не удастся одержать победу в российско-украинском конфликте, Киев ждут большие проблемы из-за республиканцев, заявил изданию Newsweek сотрудник Конгресса США.

    По словам пожелавшего остаться анонимным работника американского Конгресса, США придется поднять свою вовлеченность в разы для того, чтобы Украина победила, на что Белый дом не собирается идти, передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, минимальный для победы Киева уровень вмешательства США потребует невероятных со времен поздней холодной войны «приверженности и лидерства» со стороны Вашингтона.

    Как отметил в свою очередь экс-помощник одного из республиканцев в нижней палате Стивен Мур, в США расширяется влияние оппозиции Киеву из-за влиятельных сил в консервативном лагере, распространяющих негативные факты о Киеве.

    Тем временем президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    15 ноября 2023, 05:33
    Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

    Политик Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты окажутся в меньшей безопасности, если Россия ослабнет, заявил американский политик Роберт Кеннеди – младший, объявивший о намерении претендовать на пост президента США.

    В интервью порталу Responsible Statecraft Кеннеди-младший утвердительно ответил на вопрос о том, отвечают ли американским интересам переговоры о прекращении огня на Украине. По его словам, представления о том, что конфликт на Украине якобы «ослабляет» Россию и тем самым служит национальным интересам США, являются ошибочными. В первую очередь он отметил, что никакого «ослабления» России не происходит.

    «Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению», – приводит его слова ТАСС.

    Политик уверен, что не только США, но и весь мир выиграют от того, что Россия будет знать, что ее не стремятся уничтожить.

    Ранее Кеннеди-младший выразил уверенность, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней.

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    12 ноября 2023, 13:52
    Песков: Украине невозможно победить Россию

    Песков: Украине и США нужно понять, что победить Россию невозможно

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, «в Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять – победить Россию на поле боя невозможно», передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля прокомментировал новое наступление ВСУ, анонсированное Зеленским, добавив, что президент Украины отчаянно это делает, поскольку на данный момент увеличивается раздраженность на Западе, растет усталость, а вследствие этого происходит нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда сегодня их в большом количестве передают Израилю, пишет ТАСС.

    Поэтому, по мнению Пескова, Киев готов «плясать любые танцы» перед Западом, чтобы «что-то выпросить».

    В четверг украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Ранее Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.

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    13 ноября 2023, 14:18
    США свернули часть работ по военной биологии после заявлений России

    Tекст: Ольга Иванова

    После заявлений Минобороны России Вашингтон прекратил часть своих военных биологических исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что чаще всего США отмалчиваются, иногда они получают указание не реагировать, но в этот раз часть работ была свернута. Этот факт Кириллов назвал достижением МО, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что РХБЗ достучались «достучались до многих стран, что, наверное, нужно задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории».

    Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

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    15 ноября 2023, 12:26
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий глава США Джо Байден перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая «реальные проблемы», сообщает канал CNN.

    Так, в эфире Байден назвал председатель КНР «еще одним примером того, как восстанавливается американское лидерство в мире», передает РИА «Новости».

    «У них реальные проблемы, друзья», – сказал американский президент.

    При этом телеканал отмечает, что Байден мог иметь в виду экономические проблемы Китая, такие как рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости.

    Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом.

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    13 ноября 2023, 17:36
    В СВР уличили США в намерении препятствовать прекращению огня в Газе

    Служба внешней разведки России: США препятствуют прекращению огня в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США, заручившись поддержкой Британии и Германии, намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В сообщении говорится, что для продвижения «своей лицемерной позиции» команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. В пресс-бюро отметили, что теперь они вместе решили мешать инициативам, которые могут предусматривать прекращение огня в секторе Газа. В СВР выразили уверенность, что в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют.

    В начале ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.

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    15 ноября 2023, 03:02
    В Пентагоне признали, что передача F-16 Киеву не изменит расстановку сил

    Пентагон: Поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил

    Tекст: Антон Никитин

    Поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

    «Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Politico.

    Также Кендалл ответил на вопрос о подготовке украинских военных летчиков. Не приведя подробностей, он сообщил, что процесс «идет хорошо». США, по его словам, выступают во «вспомогательной роли».

    Министр ВВС США – это гражданское лицо, которое не является в США членом президентского кабинета. Должность находится в подчинении шефу Пентагона. Данный чиновник занимается вопросами развития двух вверенных ему видов вооруженных сил – ВВС и Космических сил.

    В свою очередь заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что поставленные Украине F-16 будут ремонтироваться в ряде европейских стран, в частности в Польше.

    Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.

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    Прогулом саммита ОДКБ Пашинян подыгрывает Турции

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посетить заседание лидеров стран ОДКБ в Минске. До этого он также отказался посетить саммит СНГ. На фоне отдаления от важнейших институтов сотрудничества на постсоветском пространстве, Ереван наращивает связи с Евросоюзом. Чем обернется для Армении этот геополитический разворот? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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