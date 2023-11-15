Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

Tекст: Илья Абрамов

«Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

«На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружие, идущее в Йемен и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.