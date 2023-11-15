Посол в Израиле сообщил о рисках для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

Посол России в Израиле Викторов: Есть риски для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент проходят эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора Газа пограничный переход, в последнее время там не было больших инцидентов, однако постоянно под угрозой обострение ситуации, передает ТАСС.

«Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам об этом говорим», – подчеркнул Викторов.

Также дипломат отметил, что в среду ожидается выход около 100 россиян.

«Сегодня уже четвертая группа выходит, насколько я знаю. Около 100 человек должны выйти. Надеюсь, так оно и произойдет», – указал Викторов.

Кроме того, посол подчеркнул, что Москва согласовала «со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас граждан на территории сектора Газа».

«Правда, там еще до 200 граждан Палестины – члены семей наших граждан, которых мы тоже намерены вывезти», – заключил он.

Накануне самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

