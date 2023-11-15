Эксперт: В восстановлении Новороссии и Донбасса используется опыт послевоенного СССР

Эксперт Панин: В благоустройстве разрушенных городов Новороссии и Донбасса используется опыт послевоенного СССР

Tекст: Антон Никитин

Панин в комментарии газете ВЗГЛЯД обратил внимание на интересный факт: в СССР базовые организации, занимавшиеся озеленением, были созданы сразу после Великой Отечественной войны.

«Казалось бы, страна в разрухе, есть более важные первоочередные задачи», – сказал эксперт, отметив при этом, что именно такие «частности» существенно меняли настроение жителей послевоенных городов. «И подобную работу мы видим сейчас и в новых регионах», – сказал он.

Панин добавил, что городская среда является новой функцией населенных пунктов и частью постиндустриальной экономики. Именно на нее, на городскую среду, «нанизываются» новые бизнесы и креативные индустрии, малое и среднее предпринимательство, сказал эксперт. Он подчеркнул, что современная городская среда – не просто эстетика, это экономический фактор.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным сообщил, что жилищные условия порядка 7 млн россиян были улучшены в этом году.