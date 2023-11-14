Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
В Киргизии предложили запретить ношение паранджи и скрывающих лицо бород
Депутаты в Киргизии предложили запретить ношение паранджи и полностью скрывающих лицо бород
Парламент Киргизии внес на общественное обсуждение проект закона, который предусматривает в целях усиления безопасности введение запрета в общественных местах на ношение бороды или одежды, которые полностью закрывают лицо, следует из законопроекта в базе Верховного совета республики.
Авторы законопроекта считают, что предлагаемые ими поправки позволят обеспечить баланс между необходимостью обеспечения безопасности и идентификации личности и уважением к правам и свободам граждан. В законе также указано, что закрытые лица не позволяют установленным на улицах городов страны современным камерам идентифицировать личность человека, передает ТАСС.
В 2019 году на территории Нидерландов вступил в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. Похожие меры действуют и в других европейских странах, например в Австрии и Франции.