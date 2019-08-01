Нидерланды запретили носить паранджу в общественных местах

На территории Нидерландов вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо, сообщают СМИ.

За нарушение запрета грозит штраф в 150 евро, передает «Интерфакс».

Под запрет попадают некоторые виды женской мусульманской одежды, лыжные маски и мотоциклетные шлемы. Их нельзя носить в больницах, школах, общественном транспорте и госучреждениях.