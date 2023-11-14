Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо, в итоге, всем. Ну, кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
СК назвал размер ущерба по делу о перекупке билетов в российские театры
Ущерб российским театрам от деятельности преступной группы, нелегально перепродававшей билеты в учреждения культуры, составил 9 млн рублей, сообщили в Следственном комитете (СК).
По данным СК, участники преступной группы создали двойники сайтов Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), консерватории им. П. И. Чайковского, а также Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня», на которых продавали билеты по завышенным ценам, передает ТАСС.
«Вырученные деньги злоумышленники выводили на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы», – рассказали в СК.
По данным следствия, в преступную группу перекупщиков вошли Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова. Всего в нелегальную деятельность было вовлечено около 150 человек: IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.
Рассмотрение уголовного дела о незаконной перепродаже билетов в театры стартовало в августе этого года. В настоящее время Куринов заключен под стражу, Тагина и Чарыкова находятся под подпиской о невыезде. В отношении Гашакова также избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. Он признал вину. Андрей Хартанюк и его мать Ирина скрылись от следствия и суда, их объявили в международный розыск и заочно арестовали.
На прошлой неделе в Москве задержали людей, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик».