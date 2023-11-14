Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.9 комментариев
Первая партия собранных российско-индийским предприятием АК-203 начала испытания
Первая партия собранных российско-индийским предприятием АК-203 проходит испытания
Первая партия выпущенных на совместном российско-индийском предприятии автоматов АК-203 проходит испытания, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.
По его словам, организация производства в Индии автоматов АК-203 ведется в соответствии с контрактными документами, развернуто их серийное производство, изготовлена первая партия автоматов, которая в настоящее время проходит испытания, передает ТАСС.
Шугаев добавил, что в настоящее время строительно-монтажные работы на создаваемом предприятии по лицензионному производству автоматов Калашникова в Венесуэле продолжаются в соответствии с согласованными с партнерами календарными графиками. По его словам, имеются взаимные обязательства сторон по решению технических и организационных вопросов. Шугаев также выразил уверенность в том, что стороны «приложат максимальные усилия для своевременного запуска объекта».
Напомним, в январе российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии.