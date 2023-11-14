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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

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    14 ноября 2023, 08:25

    ВСУ за двое суток потеряли около 30 бойцов при попытке вернуть позиции у Клещеевки

    Гагин: ВСУ в течение двух суток потеряли около 30 бойцов при попытке вернуть позиции у Клещеевки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные за двое суток потеряли около 30 человек личного состава при попытках вернуть стратегические позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, близ Клещеевки продолжаются интенсивные бои, вероятно, противнику поступила задача вернуть позиции, которые украинские военные оставили по собственной инициативе, а также в ходе зачисток со стороны ВС России, передает ТАСС.

    Так, по подсчетам Гагина, за последние двое суток ВСУ потеряли на данном участке фронта около 30 бойцов.

    Кроме того, российские военные расширили серую зону у Клещеевки, заключил советник главы ДНР.

    Накануне на Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные отразили восемь атак ВСУ.

    13 ноября 2023, 12:40
    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»

    На Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»
    @ t.me/Kharkov_Perviy

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский танкист Максим Гацанюк погиб 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области в результате полученного боевого ранения, сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.

    В сообщении горсовета уточняется, что Гацанюк родился 14 ноября 1984 года в селе Гопчица, жил в Киеве. По информации подконтрольных киевскому режиму местных властей, Гацанюка мобилизовали в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, передает РИА «Новости».

    В украинских СМИ о нем писали как о «лучшем танкисте ВСУ». Гацанюк в эфире украинского ТВ заявлял, что Киеву якобы осталось «всего ничего» до «победы».

    Ранее российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

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    13 ноября 2023, 11:47
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рассылка ложного сообщения о якобы планируемой «перегруппировке» российских сил в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, заявили в военном ведомстве.

    Комментарий Минобороны России приводит РБК.

    Ранее в понедельник РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны выпустили сообщения о том, что командование группировки «Днепр» якобы приняло решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Сообщение было аннулировано как вышедшее ошибочно спустя почти 20 минут.

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    13 ноября 2023, 11:54
    Политолог: Успехи России на фронте дадут импульс антивоенному движению на Украине

    Украинский политолог Скачко: Успехи России в зоне СВО дадут мощный импульс протестам на Украине

    Политолог: Успехи России на фронте дадут импульс антивоенному движению на Украине
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Евгений Поздняков

    Протесты на Украине до сих пор сохраняют местечковый характер. Тем не менее митинги могут изменить свою направленность и превратиться в единое движение по всей стране, если Россия начнет активное продвижение в зоне спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких.

    «Протестный потенциал на Украине растет с каждым днем. Люди, оставшиеся в тылу, переживают за своих друзей и родственников. Однако беда этой страны в том, что митинги до сих пор имеют местечковый характер. Иными словами, условные одесситы стоят только за одесситов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Данная установка не позволяет митингам перерасти в нечто большее. Протест остается разрозненным, хотя предпосылки к его качественной трансформации имеются. Контрнаступление потерпело крах, люди не видят особых успехов украинской армии, что влияет на их отношение к конфликту в целом», – отмечает эксперт.

    «Если же Россия начнет активное продвижение в зоне спецоперации, это может дать протестному движению на Украине мощный импульс. К крупным городам начнут присоединяться села, география протестов станет еще обширнее», – подчеркивает собеседник.

    «При этом самих митингующих разгонять, скорее всего, не станут. А вот на организаторов протестов давление оказываться будет. Также важно понимать, что офис Зеленского ни при каких обстоятельствах не станет выполнять требования населения. У него для этого нет ни желания, ни возможностей. Ведь для того, чтобы организовать демобилизацию, необходимо провести ротацию, а для этого нужно пополнить ряды ВСУ», – отмечает Скачко.

    Ранее родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ. Акции протеста прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове. Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию» и «дать отдых» бойцам. Демонстранты настаивают на принятии закона, который ограничил бы срок мобилизации 18 месяцами.

    В конце октября родственники военнослужащих ВСУ в ряде областных центров Украины уже выходили на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшему возвращению родных и количество проведенных солдатами дней в строю. Тогда протесты прошли в Киеве, Полтаве, Днепропетровске и Ивано-Франковске.

    В начале ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что демобилизация в стране возможна. Однако он отметил, что на данный момент для этого решения нет нормативно-правовой базы. Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил о необходимости усиления призыва из-за потерь личного состава ВСУ.

    В украинской армии также подчеркивают потребность в дальнейшей мобилизации. Командир одной из рот Владислав Шевчук заявил, что в войсках страны ощущается острая нехватка солдат, поэтому призыв должен стать более массовым и жестким. Бывший премьер страны Николай Азаров отмечал, что призывные мероприятия превратились в настоящий кошмар для граждан страны, резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ.

    По данным Азарова, для «отлова» как можно большего количества населения военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что массовый призыв на Украине приводит к депопуляции страны.

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    13 ноября 2023, 14:33
    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено восемь атак ВСУ
    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено восемь атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки при поддержке ударов авиации и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника около Загоруйковки и Тимковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещен в России) и 15-го полка нацгвардии возле Червоной Дибровы и Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 150 военнослужащих.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки противника рядом с Белогоровкой ЛНР и Клещеевкой Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны у Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки ДНР. Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две бронемашины, два пункта управления БПЛА.

    На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ под Никольским и Новомихайловкой ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки, ударами авиации отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопокровки Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 40 военнослужащих.

    На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял порядка 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 118 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников поблизости от Райгородка, Сергеевки ЛНР, Спорного, Марьинки ДНР, Нового Запорожской области, Новых Лагерей Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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    13 ноября 2023, 20:52
    Артиллеристы на Донецком направлении начали рыть «хоббичьи норы» для маскировки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские артиллеристы Южной группировки войск скрывают свои огневые позиции в специальных подземных сооружениях, которые создают без использования техники, сообщил боец гаубичного дивизиона ВС России с позывным Рама.

    Отмечается, что маркировать позиции приходится из-за постоянного внимания со стороны БПЛА противника, для этого в земле оборудуются укрытия, которые прозвали «хоббичьими норами», передает РИА «Новости» слова бойца.

    «Наверное, рыли где-то пару дней, плюс пару дней делали стены из дерева. Все делали вручную, без техники», – рассказывает боец. Он пояснил, что в «норе» с электричеством и интернетом проживает пять бойцов расчета одной гаубицы.

    Ранее российские военные рассказали о бое на Днепре, когда были взяты в плен 11 солдат ВСУ.

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    14 ноября 2023, 01:22
    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте

    Главком ВСУ Залужный назвал «самыми горячими» Авдеевское, Купянское и Марьинское направления

    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

    Залужный «подробно рассказал» Брауну «об обстановке на фронте». Он заявил, что на указанных направлениях «ситуация сложная, контролируемая». При этом, как заявил Залужный, украинские войска «продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях».

    Кроме того, стороны говорили о «планах на зимний период». Залужный и Браун рассмотрели вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений, «насущные потребности» ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА», – приводит слова Залужного ТАСС.

    Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.


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    14 ноября 2023, 07:58
    Казаки потопили украинскую бронированную баржу

    Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронированную баржу

    Tекст: Антон Антонов

    Казачья бригада «Дон» в районе поселка Покровского на Днепре потопила украинскую бронированную баржу, сообщил военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер».

    По его словам, украинский буксир использовал баржу в качестве щита – ВСУ «то ли проверяли огневые позиции», то ли «просто провоцировали». Как сообщил военный, в результате «баржу потопили», передает РИА «Новости».

    Напомним, российские военные рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

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    13 ноября 2023, 10:39
    ВС России уничтожили гаубицу «Акация» и скопление ВСУ у Крынок

    Силы России уничтожили гаубицу «Акация» и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» за последние сутки уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и скопление личного состава ВСУ возле Крынок и у острова Алешкинский в Херсонской области, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении уничтожены скопление живой силы противника около Крынок, САУ 2С3 «Акация» вместе с боекомплектом под Инженерным, место скопления живой силы противника у острова Алешкинский. На этом направлении потери ВСУ составили 27 погибших.

    В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция подразделения ВСУ.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

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    14 ноября 2023, 00:26
    Белый дом пожаловался на сокращение возможностей для помощи Украине

    Помощник Байдена Салливан пожаловался на сокращение возможностей для помощи Украине из-за проблем с финансированием

    Tекст: Антон Антонов

    Американской администрации все труднее полностью финансировать необходимую, по ее мнению, поддержку Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан сказал, что речь идет об «инструментах и средствах», которые требуются Украине «для обороны своей территории и наступления». Он заявил, что способность осуществлять военную помощь сохранилась, но «полное финансирование» позволило бы ее оказывать «на более устойчивой основе», передает ТАСС.

    При этом для Белого дома «окно возможностей закрывается», но конкретную дату, когда все средства Вашингтона на помощь киевским властям будут израсходованы, Салливан не указал, сказав лишь, что «это уже влияет на возможности по предоставлению Украине всего необходимого».

    Салливан выразил уверенность в том, что в обеих палатах Конгресса США есть «сильное двухпартийное большинство», которое поддерживает запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования Украине. Он уверен, что финансирования удастся добиться.

     «Как именно, с помощью какого механизма и в каком объеме – это вопрос, который я передам на рассмотрение экспертам по законодательству, но скажу лишь, что мы продолжаем активно двигаться в этом направлении», – заявил он.

    Салливан сказал, что «национальным интересам США будет нанесен серьезный ущерб», если запрос Байдена не утвердить.

    Напомним, хотя Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    13 ноября 2023, 10:51
    ФСБ задержала в ДНР готовившего диверсии гражданина Украины

    В ДНР задержали гражданина Украины, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения региона, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.

    Согласно сообщению пресс-службы, УФСБ по ДНР задержан гражданин Украины, готовивший подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР с целью срыва отопительного сезона, передает ТАСС.

    Ранее ФСБ задержала в ДНР шпиона внешней разведки Украины.

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    14 ноября 2023, 08:46
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ночью 14 ноября российской ПВО была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

    Уничтожены четыре дрона ВСУ в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

    Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области.

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    13 ноября 2023, 12:50
    В Кремле отреагировали на ложное сообщение о «перегруппировке» в районе Днепра

    Песков: Ситуацию в районе Днепра в зоне СВО могут комментировать только военные

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал военному ведомству вопрос об обстановке в районе Днепра в зоне СВО.

    Песков сообщил, что Кремль не комментирует ход спецоперации и положение дел на поле боя, это прерогатива российских военных.

    «В данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только военные», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в понедельник в военном ведомстве сообщили, что рассылка ложного сообщения о якобы планируемой «перегруппировке» российских сил в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией.

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    14 ноября 2023, 09:15
    Умер начальник штаба бригады морской пехоты Суханов

    В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, Суханов получил ранение в Мариуполе, а при лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно заболевание, не позволившее организму справиться с полученными ранениями, передает РИА «Новости».

    Губернатор не уточнил, о какой болезни идет речь.

    Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе. Кроме того, офицер проходил службу в Сирии. Награжден орденом Мужества.

    По информации Развожаева, офицер находился в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, причем он участвовал в боях за Мариуполь и «Азовсталь».

    Напомним, подразделение Черноморского флота (ЧФ) – 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова.

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    13 ноября 2023, 12:13
    «Народный фронт» запустил новогодний сбор для участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    В преддверии новогодних праздников «Народный фронт» начинает новый сбор «Все для Победы!» для военнослужащих, участвующих в СВО. Бойцам на передовую доставят тепловые пушки, печки, газовые плиты, термобелье, шапки, бафы и многие другие вещи, необходимые защитникам в холодное время года.

    «Сегодня «Народный фронт» запускает новогодний сбор. Минобороны обеспечивает ребят всем необходимым, но военнослужащим гораздо удобнее делать свою работу, когда есть дополнительная печка, тепловая пушка, газовая плитка, резервный комплект теплых вещей, особенно нашей, русской, морозной зимой», – сообщил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов.

    Присоединиться к помощи военным может каждый житель страны на сайте «Все для Победы!».

    «На протяжении веков во всех конфликтах и войнах российский народ чувствовал свою неразрывную связь с защитниками Отечества и делал все возможное для помощи фронту. С первых дней СВО жители страны проявляют неравнодушие, приносят в региональные отделения Народного фронта полезные вещи для участников СВО, передают записки с теплыми пожеланиями, объединяются группами и целыми коллективами для помощи фронту. Народная помощь под девизом «Все для Победы!» нашим военным только растет, людям важно чувствовать свою сопричастность к судьбам военнослужащих, которые встали на защиту Родины», – говорится в сообщении «Народного фронта».

    Горбунов отметил, что «с любовью связанная теплая одежда, отправленная на фронт, переданные солдатам варежки, шапки от совершенно незнакомых им людей играют не меньшую роль, чем военная техника, – они вселяют дополнительную уверенность в бойцов, показывают, что в тылу о них заботятся, верят в них, ждут с победой».

    В прошлом году благодаря активной поддержке соотечественников в рамках Новогоднего сбора удалось собрать свыше 100 млн рублей. На эти средства были приобретены и доставлены на передовую более 50 автомобилей, 100 квадрокоптеров, 250 прицелов, тепловизоры, мобильные бани и противодронные ружья. Кроме техники на передовую были доставлены медицинские аптечки, одежда и сладкие подарки.

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    14 ноября 2023, 08:38
    В ЛНР рассказали, как на Украине готовили собак-подрывников

    Спецслужбы: Инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщила сотрудник спецслужб ЛНР.

    Как сообщила источник РИА «Новости», украинские саперы под руководством инструкторов НАТО плотно работали с собаками, причем животных использовали не только в качестве поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников.

    Согласно найденным в бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка документам, иностранные специалисты работали и с породистыми, и с беспородными собаками, обучая в том числе подрывной деятельности.

    Она отметила, что участились случаи, когда собак используют для подрыва российских позиций: в последнее время поступало много сообщений о том, что дворняжки, на которых прикреплены взрывные устройства, забегают на позиции ВС России и там взрываются.

    «Вот такими террористическим методам и обучали сотрудники ФБР саперов Луганской области», – рассказала сотрудник спецслужб.

    Ранее правоохранители Северодонецка в ЛНР помешали неизвестным уничтожить свидетельствующие о сотрудничестве украинской полиции и Федерального бюро расследований США материалы.

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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

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    Трамп боится отравиться Украиной

    Бывший президент США Дональд Трамп отказался общаться с пока еще действующим президентом Украины Владимиром Зеленским – сперва лично, теперь и по телефону, хотя команда главы украинского государства упрашивала его выйти на связь. Однако у Трампа есть железные основания относиться к Зеленскому как к прокаженному. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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