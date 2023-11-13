На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено восемь атак ВСУ

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещен в России) и 15-го полка нацгвардии возле Червоной Дибровы и Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 150 военнослужащих.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки противника рядом с Белогоровкой ЛНР и Клещеевкой Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны у Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки ДНР. Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две бронемашины, два пункта управления БПЛА.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ под Никольским и Новомихайловкой ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки, ударами авиации отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопокровки Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 40 военнослужащих.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял порядка 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 118 районах.

Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников поблизости от Райгородка, Сергеевки ЛНР, Спорного, Марьинки ДНР, Нового Запорожской области, Новых Лагерей Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.