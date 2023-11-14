Курская область на выставке «Россия» подготовила интерактивы для всех возрастных категорий

Представитель Курской области на выставке «Россия»: Стенд с характерными ароматами региона вызвал ажиотаж среди посетителей

Tекст: Евгений Поздняков

«Павильон нашей области поделен на три части: первая рассказывает о Курской магнитной аномалии, расположенной в регионе; вторая посвящена плодородному чернозему; третья – достижениям в сфере энергетики», – рассказал Максим Ситников, представитель павильона Курской области.

«Многие интересуются нашей атомной станцией и богатой историей региона. Курская дуга стала важной страницей в Великой Отечественной войне, поэтому мы подробно рассказываем об этом событии. Интересно будет всем – и взрослым, и самым маленьким посетителям», – отметил он.

«Также мы соорудили небольшой лабиринт, который уже успели полюбить дети. Для ребят постарше есть специальный электроконструктор, собрав который можно зажечь лампочку. Это очень интересно и, что важно, безопасно. Однако самой увлекательной зоной стал стенд с ароматами, которые ассоциируются с нашим регионом. Локация пользуется большой популярностью, иногда даже образовываются очереди», – пояснил собеседник.

«Выставка «Россия» стала замечательной возможностью открыть для себя нашу великую страну. Лично мне очень понравился павильон Пермской области – он технологичен и хорошо рассказывает о робототехнике. Еще запомнился павильон Чечни, где можно пострелять в тире и увидеть багги. Уверен, что на этом мероприятии каждый найдет для себя что-то увлекательное!» – акцентировал Ситников.

В понедельник правительство Курской области на своем сайте сообщило, что Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетят самые активные школьники региона – представители «Движения Первых». Путешествие организуют в качестве поощрения за участие в проектах и конкурсах движения, в том числе в деятельности тимуровских отрядов.

«Сейчас в Москву отправилась делегация «Движения Первых» из Льговского района – 23 школьника 8–11–х классов и два специалиста местного отделения движения. Ребята побывали на выставке, где представлены все регионы страны, в том числе и Курская область, а также посмотрели концерт. Всего за время работы выставки-форума «Россия» ее посетят 1,25 тыс. курских школьников-активистов «Движения Первых». Поездки проводят совместно с Министерством внутренней и молодежной политики Курской области», – сообщили региональные власти.

Напомним, сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала, что выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.