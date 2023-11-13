В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов
Банк России предлагает установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов, информация об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках должна раскрываться полностью, сообщила пресс-служба банка.
В сообщении говорится, что ЦБ предложил установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов (займов). Отмечается, что финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию об основном финансовом продукте и о дополнительных услугах, а также информировать клиентов о рисках, передает РИА «Новости».
Ранее правительство России предложило освободить граждан с банковскими вкладами более 1 млн рублей от НДФЛ с процентами по ним за 2021-2022 годы.