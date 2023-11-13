В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Николай Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом.
Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России, были рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб, отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.
«Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии, а также по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке», – сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам переговоров.
Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.