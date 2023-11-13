Песков заявил об отсутствии решений Путина по выдвижению на выборах 2024 года

Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.34 комментария
Сенатор от Крыма Цеков назвал США главными руководителями взрывов на «Северных потоках»
Цеков, комментируя причастность Червинского в ситуации по «Северным потокам», отметил, что оно «вполне возможно». Однако, по его словам, Червинский не является главным руководителем взрыва. А главными руководителями и исполнителями являются США, Англия «и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того», отметил сенатор, передает РИА «Новости».
Как указал Цеков, Соединенные Штаты пытаются переложить свою вину на кого-то. «А перекладывать, как говорится, с больной головы на здоровую… хотя это выражение не совсем правильное, потому что голова-то не совсем здоровая… Перекладывать свою вину на кого-то – это характерно для США», – подчеркнул он.
В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.
Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину
Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».
По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».
Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.
Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.
Al Mayadeen заявил о гибели американских военных в результате ракетного обстрела базы США в Сирии
По данным Al Mayadeen, по базе выпустили 15 ракет, на территории базы произошли мощные взрывы. Указывается, что ракетный обстрел стал реакцией на американские удары по восточной Сирии. Утверждается, что «среди американских военных есть погибшие»
Кроме того, расположенная в сирийской провинции Хасаке военная база Аш-Шаддади также подверглась нападению – ее атаковали три беспилотника, передает РИА «Новости».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские войска нанесли удары по объектам в восточной Сирии. На днях в Пентагоне сообщили, что в результате атак на силы США в Ираке и Сирии незначительные ранения получили 56 человек.
Тишковец: Метеорологическая зима наступит в пятницу в Москве
Он отметил, что в ближайшие 24 часа на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесет аномальные дожди – до 15-20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, или полтора-два ведра дождевой воды на метр квадратный, передает РИА «Новости».
Тишковец добавил, что температура обозначит обратный суточный ход, и если ночью будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2-7 градусов, то днем этот барический минимум развернется своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду, из-за чего возникнет «балтийский синдром» – температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю.
По словам специалиста, в последующие двое суток, в тылу циклона, осадки ослабеют, примут очаговый характер и перейдут в смешанную фазу. Во вторник в течение суток будет уже не выше 0...+5 градусов, в среду –1...+4 градуса. В связи с заморозками на дорогах кое-где появится гололедица.
Он отметил, что в четверг инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться около нулевой отметки. В ночь на пятницу ожидается до 0... –5 градусов, днем –2...+3 градуса.
«Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима», – сказал Тишковец.
Ранее в воскресенье МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре в Московском регионе.
Президент Турции Эрдоган: США должны признать, что Газа не является территорией Израиля
Как указал Эрдоган, самая главная страна, которая должна быть активизирована – это Америка, которая имеет влияние на Израиль. По его словам, Газа является землей палестинского народа, и США должны это признать, передает РИА «Новости».
Он добавил, что если президент США Джо Байден считает, что Газа является не землей Палестины, а землей «оккупационных поселенцев или Израиля», то при таких условиях договоренность с Турцией будет невозможна.
Турецкий лидер также отказался звонить Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке. Он рассказал, что в Турции побывал госсекретарь США Энтони Блинкен, и теперь Турцию должен принимать американский президент. «Для меня было бы неразумно звонить Байдену», – отметил он.
Он подчеркнул, что в этой географии невозможно выступить с инициативой или планом, минуя Турцию. «Наша позиция, наше отношение, наши ценности и принципы ясны. Мы стремимся защитить человеческую жизнь, обеспечить мир, прекратить войны и вытереть слезы невинных», – заявил Эрдоган. По его словам, у Анкары есть решение для всех кризисных регионов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проиграют вместе с Израилем, поскольку они выступают против справедливости.
Пять военных США погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море
Остин выразил соболезнования в связи с катастрофой. Указывается, что заявление сделано «в связи с крушением вертолета». Свои соболезнования также выразил глава американского государства Джо Байден, передает РИА «Новости».
Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщила, что вертолет направили в регион в связи с возможностью потенциальной эвакуации американцев из Израиля и Ливана. Вертолет упал у побережья на юго-востоке Кипра, а первые сообщения об аварии появились в субботу, передает ТАСС.
Напомним, прежде сообщалось, что военный самолет при дозаправке в воздухе столкнулся с технической неисправностью и упал в Средиземное море. В Средиземном море находятся силы США, направленные туда для защиты Израиля.
Лекорню в эфире телеканала LCI сообщил, что в настоящее время между Францией и Украиной ведутся соответствующие переговоры, передает Ura.ru.
По словам министра, помощь, оказанная Украине Францией, достигает 3 млрд евро. В фонд поддержки Украины Париж выделил 200 млн евро, которые киевский режим сможет потратить на приобретение оружия только у французских предприятий, добавил он.
Лекорню ранее говорил, что Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».
В Кремле заявляли, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, при этом не скрывает намерений «воевать до последнего украинца».
Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.
Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.
«Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.
Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.
Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.
Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России
Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.
Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.
Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».
Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.
Замгенсека НАТО Джоанэ назвал правильным решение Зеленского «вернуть территории», пожертвовав молодыми людьми
Джоанэ заявил, что Зеленский оказался «перед трудным выбором». По его словам, если Зеленский «хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей». При этом, как заявил Джоанэ, Зеленскому нужно «иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну», когда конфликт завершится, передает ТАСС со ссылкой на BTV.
Как признал Джоанэ, в НАТО знали, что конфликт окажется долгим и «будет стоить дорого», но «полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины». Джоанэ также был вынужден признать, что «все происходит не настолько быстро и успешно», как ожидал альянс. Однако в НАТО «сохраняют стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением» и «добиться успеха».
Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.
Представитель погранслужбы Финляндии Луккари объяснил запрет на въезд из России на велосипедах борьбой с нелегалами
Луккари сообщил, что «за последнюю неделю таких случаев было около 30». Как заявил представитель погранслужбы, наблюдается «явно растущее явление», в связи с чем с четверга въезд на велосипедах оказался под запретом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.
Напомним, в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах. Финляндия заявила, что готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России. Сообщается, с августа из России въехал 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежище.
Валиева набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе и 132,50 – в произвольной). Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. Золотую медаль завоевала Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), серебро – Алина Горбачева (219,02; 145,73 + 73,29), бронзу – Дарья Садкова (214,54; 141,39 + 73,15), передает ТАСС.
Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. В CAS сообщили, что коллегия арбитров вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года.
Митинги с требованием демобилизации прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове
Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию», «дать отдых» военным, провести демобилизацию. Демонстранты требуют от украинских властей принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, на Украине уже проходили митинги с призывом провести демобилизацию в вооруженных силах. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого.
Медведев назвал главу МОК Баха наследником генсека оргкомитета Олимпиады 1936 года Дима
Комментируя слова Баха, который заявил, что спорту нельзя брать на себя «роль судьи в каждом конфликте», поскольку «это будет конец международного спорта», и что спорт «должен быть политически нейтральным», Медведев напомнил, что Бах посоветовал «международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях».
Как отметил Медведев, такая рекомендация была дана «по очевидной политической причине – из-за конфликта между Россией и Украиной». «Какой мудрый, искренний и последовательный человек!» – заявил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он добавил, что «большой друг международного спорта» Бах «показал себя настоящим наследником Карла Дима». По словам Медведева, «наши спортсмены никогда этого не забудут». «Интересно, что он собирается делать с израильскими спортсменами?» – говорится в сообщении.
Напомним, Бах сообщил, что МОК не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов. Бах добавил, что было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. До этого Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России.
Ростех сообщил о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate
Ростех сообщил, что «в проект были внесены изменения», в результате изменились «сроки первого вылета». После того, как прошла презентация, был проведен сбор отзывов потенциальных заказчиков, изменения коснулись как стоимости проекта, так и некоторых технических решений. Ростех заявил, что конкурентоспособность и коммерческая привлекательность Checkmate выросли, а технические риски удалось уменьшить, передает РИА «Новости».
В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.