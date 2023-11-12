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Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по ряду военных целей ливанского шиитского движения «Хезболла» в ответ на обстрелы израильской территории, сообщила армейская пресс-служба.
Как указали в пресс-службе, в ответ на обстрелы сегодня Израиля истребители ЦАХАЛа ударили по ряду террористических объектов «Хезболлы» в Ливане. Отмечается, что Израиль поразил военную инфраструктуру, которую использует «Хезболла» для управления своей террористической деятельностью, передает ТАСС.
В субботу истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду объектов вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане.
Ранее сторонники «Хезболлы» заявили о подбитии почти 120 израильских танков.