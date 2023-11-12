  • Новость часаМИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    Валиева не попала в призеры на этапе Гран-при России в Казани
    Из сектора Газа в Египет эвакуировались 70 россиян
    В Крыму назвали главного организатора взрывов на «Северных потоках»
    Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе
    Лавров: У ЕС не получится вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
    Назван день наступления метеорологической зимы в Москве
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    21 комментарий
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 17:14

    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

    Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валентина Григоренко

    Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по ряду военных целей ливанского шиитского движения «Хезболла» в ответ на обстрелы израильской территории, сообщила армейская пресс-служба.

    Как указали в пресс-службе, в ответ на обстрелы сегодня Израиля истребители ЦАХАЛа ударили по ряду террористических объектов «Хезболлы» в Ливане. Отмечается, что Израиль поразил военную инфраструктуру, которую использует «Хезболла» для управления своей террористической деятельностью, передает ТАСС.

    В субботу истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду объектов вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

    Ранее сторонники «Хезболлы» заявили о подбитии почти 120 израильских танков.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    39 комментариев


    11 ноября 2023, 20:43
    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС

    Министр Хатиб: США потерпели поражение на Ближнем Востоке из-за операции ХАМАС

    В Иране заявили о поражении США на Ближнем Востоке после операции ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ХАМАС привела к поражению США на Ближнем Востоке, американской администрации придется изменить политический курс в регионе, заявил министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.

    Хатиб отметил, что гегемония американской власти, которая оказывала поддержку Израилю пала и позорно ушла из региона. Министр, как передает иранское государственное агентство IRNA, также указал на то, что США потерпели гораздо большую неудачу, чем сам Израиль, передает РИА «Новости».

    По словам Хатиба, неудача в Израиле изменит политические методы США на Ближнем Востоке.

    Ранее CNN сообщила, что дипломаты США предупредили американское правительство, что поддержка Израиля испортит отношения с «целым поколением арабов».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему поддержка Израиля создает для президента США Джо Байдена проблемы внутри страны.

    Коментарии (6)
    12 ноября 2023, 11:56
    Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»

    МО: Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро

    Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»
    @ Nir Alon/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.

    По сообщению ведомства, генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию, стоимость соглашения оценивается в 317 млн евро, передает ТАСС.

    Ранее США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 19:15
    Появились сообщения об окружении Израилем больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Al Arabiya: Армия Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС, сообщил канал al Arabiya.

    Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, и ЦАХАЛ пойдет «в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру», передает РИА «Новости».

    На сайте «Врачей без границ» (MSF) сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа» в Газе. По данным организации, израильская армия сутки безжалостно бомбила больницы в анклаве, несколько ударов было по родильному и амбулаторному отделениям «Аль-Шифа», что привело к многочисленным смертям и травмам.

    В сообщении также указывается, что сотрудники больницы видели, как попали под обстрел люди, которые пытались ее покинуть.

    В MSF добавили, что сейчас в анклаве нет других учреждений, способных принять такое количество пациентов со сложными, иногда опасными для жизни травмами, и назвали ситуацию в «Аль-Шифе» «поистине катастрофической».

    Главы миссии MSF на палестинских территориях Энн Тейлор призвал израильское правительство прекратить это безжалостное наступление на систему здравоохранения Газы.

    Между тем, в ЦАХАЛ опровергли, что Армия обороны Израиля окружила больницу «Аш-Шифа» и обстреливает ее. Полковник Моше Тетро заявил, что бои идут между силами армии и ХАМАС рядом с больницей, ударов по больнице не было.

    Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, и все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать.

    Ранее сообщалось, что палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Коментарии (7)
    12 ноября 2023, 02:59
    Спикер Палаты представителей США предложил оставить Украину и Израиль без денег

    Спикер Палаты представителей США предложил законопроект о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства Соединенных Штатов в отрыве от помощи Израилю и Украине, сообщило издание The Hill.

    В статье говорится, что Джонсон в беседе с представителями Республиканской партии в Палате представителей в субботу заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств Соединенных Штатов, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что представленный спикером Палаты представителей законопроект не предусматривает выделения Конгрессом США финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. При этом, по мнению Джонсона, вопрос выделения средств на эти цели должен рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

    Американское издание Politico в свою очередь отмечает, что предложение Джонсона уже подвергли критике однопартийцы спикера Палаты представителей, что снижает шансы на то, что законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса США, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства Соединенных Штатов.

    Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса», передает РИА «Новости».

    Она призвала республиканцев перестать тратить время на внутрипартийные распри, делать свое дело и работать в двухпартийном формате над предотвращением шатдауна.

    Накануне в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине.

    Напомним, 3 ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины.

    Коментарии (0)
    12 ноября 2023, 08:56
    ЦАХАЛ предупредил о попытках вывезти заложников из Газы под видом беженцев

    ЦАХАЛ: ХАМАС может попытаться вывезти заложников из Газы под видом беженцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики радикального палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти удерживаемых ими заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

    Как заявил Конрикус, он не может вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции, но ЦАХАЛ известно об этой проблеме, передает ТАСС.

    Конрикус указал, что в СМИ была информация о том, что израильские военные, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди покидающих северные районы сектора Газа беженцев и кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним, и что это будет безопасно.

    «Я не могу сообщить каких-либо деталей о том, что мы делаем или не делаем. Никаких блокпостов нет, однако предпринимается большое количество других усилий для мониторинга и предотвращения этого», – добавил Конрикус.

    Ранее канал Al Hadath сообщил, что стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 21:57
    В Баварии приравняли пропалестинский лозунг к нацистским

    Suddeutsche Zeitung: Прокуратура Баварии приравняла пропалестинский лозунг к нацистским

    Tекст: Вера Басилая

    Лозунг «От реки до моря Палестина будет свободна» подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским девизам, лозунгам СС, сообщила Suddeutsche Zeitung.

    Старший прокурор Мюнхена Андреас Франк заявил, что любой, кто публично использует пропагандистские материалы запрещенных организаций, будет привлечен к ответственности, передает РИА «Новости».

    Уголовное наказание также грозит за публичную демонстрацию зеленых повязок, на которых белыми буквами написано «Рыцари бригад Кассам»,  и флага ХАМАС.

    Ранее министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране движения ХАМАС и организации «Самидун» поддерживающей пропалестинские протесты.

    До этого парламент Нидерландов признал лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной» призывом к насилию.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 20:02
    Израиль предрек Ливану «судьбу Газы» в случае вмешательства «Хезболлы»

    Минобороны Израиля: Бейруту грозит судьба Газы, если «Хезболла» развяжет войну

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа, поплатятся все жители Ливана, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант обратил внимание граждан Ливана на жителей сектора Газа, которые с белыми флагами идут на юг. Он предупредил, что, если «Хезболла» втянется в войну и совершит ошибку, то за это «заплатят в все граждане Ливана», передает ТАСС.

    «То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», –  предупредил министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «массовыми убийствами» действия Израиля в секторе Газа.

    Коментарии (8)
    11 ноября 2023, 21:19
    Лидеры арабских государств осудили политику двойных стандартов в отношении Газы

    Страны ЛАГ и ОИС выступили против политики двойных стандартов в отношении Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждают политику двойных стандартов в отношении Израиля и сектора Газа, следует из текста итоговой резолюции совместного саммита двух организаций.

    В заявлении говорится, что двойные стандарты в вопросах применения международного права серьезно подрывают доверие к государствам, которые защищают Израиль и ставят его выше закона, и наглядно демонстрирует избирательность системы правоприменения на международном уровне, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом отметил, что конфликт на Ближнем Востоке повторится без реализации принципа «двух государств» , если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели.

    Ранее участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе.

    Коментарии (6)
    12 ноября 2023, 13:52
    Через КПП «Рафах» в Египет перешли более 60 россиян
    Через КПП «Рафах» в Египет перешли более 60 россиян
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 60 граждан России эвакуированы из сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По сообщению МЧС, более 60 граждан России пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта, передает ТАСС.

    Ранее в МЧС России сообщили, что первые российские граждане эвакуированы из сектора Газа.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 21:03
    Сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне

    Массовая антивоенная акция протеста прошла в Лондоне в поддержку Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько сотен тысяч человек приняли участие в марше в поддержку сектора Газа в Лондоне, акция стала самой массовой за последние 20 лет антивоенной кампанией.

    В акции протеста в субботу, согласно Кампании солидарности с Палестиной, участвовали примерно 500 тыс. человек, полиция в свою очередь насчитала более 300 тыс. протестующих. К организации шествия также присоединились некоторые профсоюзы и Кампания за ядерное разоружение, бывший лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, передает ТАСС.

    Участники марша, который стартовал от Гайд-парка и завершился у посольства США на южном берегу реки Темза, потребовали от британского правительства добиться установления режима прекращения огня в Газе. Помимо флагов Палестины среди протестующих были замечены флаги других арабских стран, включая Тунис и Ливан, а также Кубы и Ирландии. Кроме того, в марше приняли участие ряд еврейских активистов, которые держали плакаты с надписями «Наша горечь – не ваше оружие» и «Евреи за справедливость для палестинцев».

    Между тем, основатель ультраправой организации «Лига английской обороны» Томми Робинсон и Демократический альянс футбольных болельщиков призвали своих сторонников выйти на улицу, чтобы «защитить памятники» в честь павших британских солдат. Около 2 тыс. английских националистов страны, пытались прорваться к Кенотафу, но были остановлены полицией, которая применила дубинки.

    Некоторые из представителей правых движений в течение дня пытались вступать в стычки с участниками марша в поддержку Палестины, но полицейские оперативно пресекали эти инциденты. Задержаны были по меньшей мере десятки человек.

    Ранее пропалестинские протестующие в Лондоне заблокировали Ливерпульский вокзал в час пик.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2023, 06:55
    Глава ВОЗ заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе

    Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Глава ВОЗ заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа на фоне боевых действий рядом с медицинским учреждением.

    Гебрейесус сообщил в соцсети X, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе на фоне сообщений о неоднократных нападениях на больницу. Глава ВОЗ подчеркнул, что организация серьезно обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов, и призывает к их немедленной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Накануне в Эмиратах заявили об окружении Армией Израиля больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    39 комментариев


    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 18:28
    В Палестине заявили о готовности провести всеобщие президентские выборы

    Глава Палестины Аббас готов провести выборы на всех территориях и в Иерусалиме

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Палестины готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме, заявил глава Палестины Махмуд Аббас на внеочередных саммитах лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

    Аббас призвал к международной поддержке органов палестинской власти, для осуществления деятельности на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Он потребовал предоставления международных гарантий и графика решения проблемы палестинских беженцев, проживающих, в том числе за рубежом.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В МИД России заявили, что планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН.

    Коментарии (4)
    11 ноября 2023, 19:51
    Эрдоган обвинил Израиль в «массовых убийствах» в секторе Газа

    Президент Турции Эрдоган назвал «массовыми убийствами» действия Израиля в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.

    Эрдоган в Эр-Рияде обсудил шаги, которые могут быть предприняты для доставки гумпомощи мирным жителям и для разрешения конфликта в секторе Газа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Индонезии Джоко Видодо и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом, передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер на встрече с Видодо заявил о неприемлемости атак на палестинский народ, достигших масштаба массовых убийств, целью которых стали больницы, школы, религиозные объекты, сотрудники НГО. Он призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе.

    Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 20:48
    Эрдоган и ас-Сиси обсудили доставку помощи сектору Газа

    Президенты Турции и Египта Эрдоган и ас-Сиси обсудили доставку помощи сектору Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты Турции и Египта Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в секторе Газа и доставку помощи палестинцам, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

    Эрдоган на встрече с президентом Египта подчеркнул, что Израиль должен быть наказан в соответствии с международным законодательством за совершенные им преступления в секторе Газа, передает ТАСС.

    Турецкий лидер также рассказал ас-Сиси об «интенсивной дипломатической работе Турции для обеспечения постоянного мира в Палестине, и подчеркнул готовность сотрудничать в вопросах доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг в сектор Газа.

    Ранее Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами».

    Коментарии (0)
    12 ноября 2023, 08:08
    Армия Израиля заявила об уничтожении более 60 членов «Хезболла»

    Армия Израиля заявила, что уничтожила более 60 членов «Хезболла»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила более 60 членов ливанского движения «Хезболлах» с начала военных действий в секторе Газа, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус во время брифинга Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Комментируя военную ситуацию на севере Израиля, представитель заявил, что армия тщательно анализирует деятельность движения, передает РИА «Новости».

    По словам Конрикуса, более 60 боевиков движения «Хезболла» были убиты в попытках атак на Израиль, при этом кекоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию, некоторые – до атак.

    Ранее армия Израиля атаковала цели «Хезболла» в Ливане.

    Коментарии (2)
    Главное
    Российские военные уничтожили под Авдеевкой наемников из США и Австралии
    Жена пропавшего украинского военного рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя
    Американские СМИ узнали о плане Киева заманить бойцов ЧВК «Вагнер» в ловушку
    Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»
    В Средиземное море упал американский военный самолет
    Производство автомобилей Aurus запустили в ОАЭ
    Таможня России подтвердила запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах

    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете

    В падении цен на нефть виноваты спекулянты, которые злоупотребляют цифрами и притворяются, что спрос на нефть слабый. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии. Несколько недель назад нефть была близка к тому, чтобы шагнуть к 100 долларам за баррель, а теперь упала до 80. Что произошло и как это скажется на российском бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

    Несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США. Эксперты предупреждают, что Киев даже в отсутствии помощи продолжит вести боевые действия, но будет вынужден менять тактику, к которой России нужно начинать готовиться прямо сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............