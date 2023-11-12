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Открыто движение поездов после схода вагонов в Рязанской области
Движение поездов на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области, где произошел сход вагонов, открыто, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Сообщается, что было убрано 19 сошедших с рельсов вагонов, уложено 175 метров новой рельсошпальной решетки, смонтировано 300 метров контактной подвески и заменена опора контактной сети. Всего для работ задействовали более 300 железнодорожников, а также четыре восстановительных поезда, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что следы взрывчатки были обнаружены на участке железной дороги в Рязанской области, где в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Напомним, в субботу на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.