Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак Киева в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что потери Украины составили до 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа, а также российская армия поразила самоходную артиллерийскую установку «Krab» Польши, гаубицу М119 США, три орудия Д-30 и одну гаубицу Д-20.

В Минобороны указали, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной украинской бригады и 15-го полка нацгвардии в районе Белогоровки ЛНР. В сообщении говорится, что Украина потеряла на данном направлении 210-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Как отметили в пресс-службе, на Купянском направлении ВС России отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области, а потери Украины составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что военные России поразили артиллерийскую систему М777 США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30, а в районе Старицы Харьковской области поразили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе Никольского ДНР, а потери Киева составили более 80-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и одна артиллерийская система М777 США.

Как указали в ведомстве, на Запорожском направлении ВС России ликвидировали до 55-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В сообщении отметили, что на Херсонском направлении потери Украины за минувшие сутки составили до 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа и гаубица «Мста-Б».

В Минобороны пояснили, что в районе Константиновки Николаевской области военнослужащие России поразили склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ, а в районе Антоновки ДНР поразили пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В ведомстве уточнили, что средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сбиты 42 беспилотника в районах Ольшаны, Ягодного, Лимана Первого Харьковской области, Белогоровки ЛНР, Песков, Андреевки ДНР, Новофедоровки Запорожской области и Песчановки Херсонской области.

Ранее в Минобороны заявили, что на Купянском направлении российская армия отразила три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки Харьковской области.