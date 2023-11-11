В результате были ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две польские самоходные артустановки Krab, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ около Петровского Луганской народной республики (ЛНР).

Нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ рядом с Петровским и Розовкой ЛНР. Потери противника составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, четыре автомобиля, сообщил Конашенков.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника под Васюковкой, Раздоловкой и Клещеевкой Донецкой народной республики (ДНР).

Общие потери противника на этом направлении составили до 305 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, польская самоходная артустановка Krab и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы за последние сутки поражены американская самоходная артустановка М119 Paladin, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две британские гаубицы FH70, четыре американские артиллерийские системы М777, а также гаубица «МСТА-Б», подытожили в оборонном ведомстве.