До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.2 комментария
ВС России отразили три атаки на Купянском направлении
На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате были ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две польские самоходные артустановки Krab, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ около Петровского Луганской народной республики (ЛНР).
Нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ рядом с Петровским и Розовкой ЛНР. Потери противника составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, четыре автомобиля, сообщил Конашенков.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника под Васюковкой, Раздоловкой и Клещеевкой Донецкой народной республики (ДНР).
Общие потери противника на этом направлении составили до 305 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, польская самоходная артустановка Krab и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих.
В ходе контрбатарейной борьбы за последние сутки поражены американская самоходная артустановка М119 Paladin, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две британские гаубицы FH70, четыре американские артиллерийские системы М777, а также гаубица «МСТА-Б», подытожили в оборонном ведомстве.