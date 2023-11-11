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После схода вагонов с рельсов в Рязанской области возбуждено дело о теракте
СКР возбудил дело о теракте по факту схода 19 вагонов с рельсов в Рязанской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после схода 19 вагонов с рельсов в Рязанской области в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сообщили в ведомстве.
В сообщении СКР отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьями «Террористический акт», а также «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», передает ТАСС.
Между тем, железнодорожники убрали с пути 11 из 19 вагонов, восстановили 75 из 275 м железнодорожного полотна. В РЖД напомнили, что на движении пассажирских и пригородных поездов инцидент не отразился, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что следы взрывчатки были обнаружены на участке железной дороги в Рязанской области, где в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Напомним, в субботу на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.