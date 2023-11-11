ДНР на выставке «Россия» показала выплавленную из снарядов ВСУ розу

Представитель ДНР на выставке «Россия»: Роза из вражеских снарядов символизирует закалку Донбасса

Tекст: Илья Абрамов

Павильон ДНР, как показали первые дни выставки, пользуется особой популярностью среди гостей. Стенды сделаны в виде террикона, который формируется в результате добычи угля. «Для каждого жителя региона терриконы – это обыденность. Но для тех, кто впервые сталкивается с Донбассом, – это диковинка», – рассказала Анна Чочуа, представитель ДНР на выставке «Россия».

«Добыча угля незримыми нитями проходит через всю историю региона. Фундамент нашего края был заложен еще в ту эпоху, когда геологи Петра I нашли залежи угля в этих местах. Стенды рассказывают о достижениях региона времен Российской империи и СССР. Отдельное внимание уделено периоду Великой Отечественной войны, когда шахты были закрыты или стали местами страшных злодеяний немцев», – отмечает она.

«Также мы рассказываем о распаде СССР, когда наш край оказался на территории Украины. Далее говорим о трудностях той поры, повествуем о временах переворота в 2014 году, когда в ответ на несогласие Донбасса с политикой новых властей нас начали обстреливать. Показываем, как наши мужчины ушли защищать родную землю», – продолжила собеседница.

«Поворотное время, когда Донбасс вновь стал частью России, тоже представлено. Для нас это важнейший момент, поскольку право быть с нашей страной мы отстояли на поле боя. Сейчас в регионе вновь начинают работать шахты и заводы, тысячи тружеников приехали восстанавливать Донбасс», – акцентирует Чочуа.

«Кроме того, в интерактивной части экспозиции рассказывается о знаменитых людях региона. Также в павильоне находится роза, которая является символом Донецка. Она выплавлена из вражеских снарядов, что символизирует закалку наших характеров», – поясняет собеседница.

Новые регионы на ВДНХ были представлены и в рамках прошедшего грандиозного шоу, на котором хиты Олега Газманова спели музыканты со всей России. Среди них был и Сергей Нихаенко – выпускник кафедры музыкального искусства и эстрады Луганской академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского.

Хедлайнерами концерта стали сам Олег Газманов, его сын Родион Газманов, а также Митя Фомин (фронтмен группы Hi-Fi), Ирина Дубцова, группы GRINKEVICH, Uma2rman и другие. Они исполнили популярные песни Газманова в новой аранжировке, сохранив смыслы и ценности, сообщает пресс-служба выставки.

Известно, что только за первые несколько дней Международную выставку-форум «Россия» в Москве посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала, как выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.