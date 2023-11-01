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    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    19 комментариев
    1 ноября 2023, 23:33

    Путин указал на необходимость готовиться к усилению Западом санкций

    Путин заявил о необходимости готовиться к усилению антироссийских санкций со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно быть готовыми к тому, что западные страны усилят санкционное давление на Россию, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Напомним, Путин отметил, что что Запад доходит до абсурда в своих санкциях, которые в результате ударили по экономике самих западных стран.


    30 октября 2023, 22:51
    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности

    Владимир Путин: Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности

    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Главными бенефициарами мировой нестабильности являются нынешние правящие элиты США и их сателлиты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна», – заявил Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

    «США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

    Коментарии (18)
    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 21:50
    Путин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
    Путин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин.

    «События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил российский лидер в ходе совещания по ситуации в Дагестане, передает РИА «Новости».

    В воскресенье вечером в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. В результате пострадали десятки человек, в том числе полицейские. Ущерб, причиненный беспорядками аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

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    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

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    31 октября 2023, 21:20
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вологодскую область временно возглавит Георгий Филимонов, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    «Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О.А. по собственному желанию. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Вологодской области», – говорится в тексте указа, документ опубликован на сайте Кремля.

    Путин во вторник провел личную встречу с Кувшинниковым и Филимоновым, в ходе которой поблагодарил бывшего главу Вологодской области за проделанную работу. Кувшинников возглавлял регион с 2011 года.

    Согласно информации из открытых источников, Филимонов с ноября 2021 года занимал должность зампредседателя правительства Московской области, ранее работал в администрации президента России. В Московской области Филимонов курировал вопросы продовольственного рынка и лесного хозяйства.

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    30 октября 2023, 13:16
    Кремль анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Песков анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин в понедельник намерен провести совещание по событиям в региональном центре Дагестана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент планирует очное совещание по событиям в Махачкале, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин вечером в воскресенье и утром в понедельник получал и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы региона Сергея Меликова.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под свой контроль уголовное дело о беспорядках в Дагестане. У участников беспорядков начались обыски.

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    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    30 октября 2023, 21:54
    Путин назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом
    Путин назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

    «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», – отметил президент.

    Он также добавил, что Россия сражается на поле боя за будущее и принципы справедливого мироустройства, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», – сказал Путин.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов беспорядков.

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    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

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    30 октября 2023, 21:37
    Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
    Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.

    «Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса – с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, – конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь», – сказал глава государства.

    «Мы должны понимать, кто организует смертоносный хаос. Кому он выгоден? США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности», – заявил президент.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 21:44
    Путин заявил о попытках раскола общества России извне при помощи «изощренных технологий»
    Путин заявил о попытках раскола общества России извне при помощи «изощренных технологий»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

    «На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что США, не добиваясь результатов на поле боя, пытаются посеять смуту внутри России.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов беспорядков.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 21:55
    Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
    Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    «А сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов», – добавил он.

    «Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил об украинском следе в организации беспорядков в Дагестане.

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    31 октября 2023, 14:24
    Политолог: Участники беспорядков в Дагестане подыграли противникам России

    Политолог Данилин: Настоящие герои Дагестана сегодня сражаются в зоне СВО, а не захватывают аэропорты

    Политолог: Участники беспорядков в Дагестане подыграли противникам России
    @ AP/TACC

    Tекст: Олег Исайченко

    Участники беспорядков в Махачкале оказали помощь нашему противнику в создании внутриполитической напряженности. В это же время их земляки, по-настоящему смелые люди, борются с истинным злом на Украине за свободу всего мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин провел большое совещание по ситуации в Дагестане.

    «Произошедшее в Дагестане абсолютно неверно со всех точек зрения. Юридически мы имеем дело с преступлением, участники которого должны быть наказаны в соответствии с нормами закона. Этически же участники беспорядков фактически предали Россию, чьи солдаты в настоящий момент участвуют в очень тяжелом конфликте», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Несколько сотен людей стали заложниками совершенно неверных идей. Они, может и неосознанно, но оказали помощь и подыграли противнику за счет попытки дестабилизации внутриполитической ситуации», – подчеркивает собеседник.

    «Вся страна консолидировалась вокруг российского флага. Люди живут с мыслью о том, какую лепту они могут внести в общую победу. В это же время некоторые граждане пытаются устраивать диверсии на железных дорогах или, как в Дагестане, решаются на захват аэропорта. Данное поведение аморально, поскольку их же земляки в настоящий момент сражаются за свободу и справедливость. Именно в зоне СВО куются реальные герои России», – отмечает эксперт.

    «Поэтому жесткая позиция президента в отношении событий в Махачкале абсолютно понятна. Страна нуждается в народном единении. Допускать этнические распри внутри нашей Родины в столь сложный исторический момент нельзя. Уверен, все участники и зачинщики беспорядков в Дагестане понесут заслуженное наказание», – резюмирует Данилов.

    Ранее Владимир Путин провел большое совещание по ситуации в Дагестане. Он отметил, что офис Зеленского совместно с «западными покровителями» попытался инспирировать погромы в России. Президент подчеркнул, что «драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты» пытаются использовать для раскола «нашего многонационального и многоконфессионального общества». Для этой цели применяются ложь, провокации и «изощренные технологии психологической и информационной агрессии».

    Президент также назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе конфликта на Украине со злом и угнетением, с нацизмом и неонацизмом. «Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», – сказал Путин.

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    1 ноября 2023, 20:29
    Fars: Путин передал послание президенту Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина иранскому президенту Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.

    Как сообщает агентство, Лаврентьев прибыл в Тегеран и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на встрече российский представитель передал послание Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси.

    По данным СМИ, на встрече обсуждались недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.

    Ранее пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

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    31 октября 2023, 18:59
    Вице-премьер Грузии отверг обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным

    Вице-премьер Грузии назвал спекуляциями обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал спекуляциями претензии оппозиции в том, что он участвовал в Китае в форуме «Один пояс – один путь» вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Раздувается какой-то искусственный скандал, абсолютно безосновательный. Грузия участвует в этом проекте со дня его основания, так как это важно для экономического развития страны», – заявил Давиташвили.

    По его словам, «ангажированная оппозиция спекулирует, неверно интерпретируя визит делегации Грузии в Пекин, высасывая скандал из пальца».

    Ранее грузинская оппозиция заявила, что присутствие вице-премьера Левана Давиташвили на форуме «Один пояс – один путь» в Китае вместе с Путиным – это «колоссальная смена внешнего курса».

    После этого депутаты правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая и Алуда Гудушаури оскорбили двух женщин – членов парламентской оппозиции Анну Цитлидзе и Теону Акубардия, которые обвиняли их в «проведении интересов России в Грузии».

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    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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