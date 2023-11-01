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Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию
Министерство энергетики Белоруссии сообщило о подписании акта приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).
Акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС был подписан в среду, передает ТАСС. Приемочную комиссию возглавил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.
В Минэнерго отметили, что решение комиссии основано на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока, выданной МЧС.
Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию. Росатом объяснил срыв сроков пандемией и ужесточением внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками.