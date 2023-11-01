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    Сергей Худиев Сергей Худиев В тандеме Церкви и государства больше опасностей, чем возможностей

    Более слабая структура всегда оказывается подчинена более сильной, и Церковь неизбежно дрейфует за государством. Это хорошо видно на примере государственных церквей в Британии и Скандинавии – они отошли от библейской этики в области пола именно вслед за либеральным государством.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

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    1 ноября 2023, 09:31

    Володин предложил опрос об использовании мобильных телефонов на уроках

    Председатель Госдумы Володин предложил опрос об использовании мобильных телефонов на уроках

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос, в котором поинтересовался мнением подписчиков о запрете использования мобильных телефонов во время уроков.

    В своем Telegram-канале он напомнил, что в Госдуме обсуждается законопроект о запрете использования мобильных телефонов во время уроков.

    «Закон просят принять родители и учителя. Это повысит дисциплину на уроках и качество образования», – написал Володин.

    В настоящее время из более чем 44 тыс. проголосовавших большинство (82%) поддержали предложение, еще 14% выбрали вариант «не поддерживаю». Оставшиеся 4% указали, что им «все равно».

    Напомним, школьникам хотят запретить пользоваться мобильными телефонами на уроке, кроме случаев, когда это предусмотрено программой, и если возникнет угроза жизни и здоровью участникам образовательного процесса.

    31 октября 2023, 01:14
    В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе

    В ДНР задержали двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

    Tекст: Антон Никитин

    Правоохранители задержали в ДНР двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В ведомстве сообщили, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное по факту убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе СК, причастных к совершению преступления удалось установить в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России, подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

    В СК рассказали, что задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, заключили в СК.

    Напомним, в прошлую субботу в частном доме в Волновахе обнаружили тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей. Полиция начала розыск двух вооруженных автоматами мужчин.

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    30 октября 2023, 18:00
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России

    Политолог Шеслер: Бездействие украинских дипломатов вынуждает беженцев, у которых на Западе изъяли детей, обращаться к России

    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Многие украинские беженцы стали жертвами жестких действий ювенальной юстиции в западных странах. Так как их национальные посольства не помогают вернуть детей, они вынуждены обращаться к России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в МИД России сообщили, что украинцы обращаются к ним с просьбой помочь вернуть отобранных детей.

    «За помощью в российское постпредство обратились граждане Украины, которые оказались жертвами ювенальной юстиции западных стран. Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодежь европеизирована и достаточно образована, что делает ее желанной для усыновления», – отмечает она.

    «В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить наше внешнеполитическое ведомство. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами», – резюмирует Шеслер.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    Как отметил дипломат, обратившиеся откровенно рассказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения. По словам Лукьянцева, подобные обращения продолжают поступать. Он заверил, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок.

    Он отметил, что за апрель было получено много обращений, причем не только от украинок, что говорит о том, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

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    30 октября 2023, 08:34
    Три мобильных оператора отменили плату за раздачу интернет-трафика

    ФАС: «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменили плату за раздачу интернет-трафика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

    По сообщению ФАС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отчитались об исполнении предупреждения службы, передает ТАСС.

    Согласно сообщению ведомства, МТС уведомил службу об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

    Ранее в МТС разъяснили новые условия раздачи интернета с телефонов.

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    31 октября 2023, 13:23
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын американского госсекретаря Энтони Блинкена на Хэллоуин оделся в форму цвета хаки, схожую с той, в которой ходит президент Украины Владимир Зеленский, ему выдал конфеты президент США Джо Байден.

    В ролике, опубликованном Sky News, дети Блинкена – маленькие сын и дочь – подошли к американскому президенту США, чтобы получить сладости на праздник, передает РИА «Новости».

    Девочка появилась в цветах украинского флага, а мальчик – в форме цвета хаки, напоминающего форму, в которой Зеленский ходит на публике.

    Ранее в октябре Зеленский сменил свой имидж, теперь он больше не появляется в зеленом хаки. На это обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

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    30 октября 2023, 11:33
    «Одноклассники» обновили сервис «Увлечения»

    Tекст: Ольга Никитина

    «Одноклассники» (ОК) запустили обновление, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей.

    В начале сентября соцсеть «Одноклассники» запустила новый сервис – «Увлечения». Изначально были представлены восемь самых популярных хобби среди россиян: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад. Подписаться на них можно через специальные виджеты в ленте и отдельную категорию «Топ-авторы», сообщает «Газета.Ru».

    Теперь в «Увлечениях» появился собственный поиск, изменилась навигация. Кроме того, публикации из «Увлечений» стали доступны неавторизованным пользователям: все посты можно будет увидеть по запросам в поисковых системах.

    Также появились два новых раздела: «База знаний» и «Вопросы и ответы». В первом публикуются статьи и видео, профессионально написанные или снятые экспертами из разных сфер и отобранные редакцией ОК.

    В «Вопросах и ответах» авторы и бизнес могут общаться со всей аудиторией «Увлечений», отвечая на вопросы пользователей в рамках выбранного хобби.

    Ранее совместно с образовательной платформой для слабослышащих Surdoclass «Одноклассники» выпустили серию видеопожеланий с сурдопереводом.

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    30 октября 2023, 01:59
    Украинцы попросили Россию помочь вернуть отобранных Западом детей

    МИД: Десятки украинских семей попросили постпредство России при ООН помочь вернуть отобранных спецслужбами Запада детей

    Tекст: Антон Никитин

    Десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей, сообщил директор Департамента российского внешнеполитического ведомства по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

    Дипломат сообщил, что в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке с апреля обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лукьянцев, обратившиеся откровенно рассказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения.

    По словам дипломата, подобные обращения продолжают поступать. Лукьянцев заверил, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

    Ранее детский омбудсмен Львова-Белова рассказала о международной повестке института уполномоченного по правам ребенка и уделила особое внимание работе по защите детей во время специальной военной операции (СВО).

    Коментарии (8)
    31 октября 2023, 15:57
    Госдума одобрила повышение военных пенсий

    Госдума одобрила проект о повышении «военных пенсий» с октября 2024 года

    Госдума одобрила повышение военных пенсий
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении так называемых военных пенсий с 1 октября 2024 года.

    Проект закона правительство внесло в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы, передает РИА «Новости».

    Предлагается до 2025 года применять норму закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, устанавливающую поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента – денежного довольствия, учитываемого при исчислении «военных пенсий».

    Согласно этой норме, с 1 января 2012 года денежное довольствие при исчислении «военных пенсий» учитывается в размере 54%, а с 1 января 2013 года должно ежегодно увеличиваться на 2%.

    Авторы законопроекта уточнили, что если бы эти нормы действовали, «размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, к 1 января 2024 года должен достигнуть уровня 78%».

    Новые нормы предполагают, что с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. При расчете «военных пенсий» с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия военных, а с 1 октября 2024 года – 89,32%.

    Таким образом, реальный размер «военных пенсий» с октября 2024 года будет увеличен на 4,5%. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, новые нормы затронут более 2,7 млн человек.

    Напомним, с 1 января 2024 года пенсии увеличат на 7,5%, размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тысяч.

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    31 октября 2023, 11:18
    МТС отказался выполнить требования по бесплатной раздаче интернета

    Tекст: Александра Юдина

    Сотовый оператор МТС выступил против сохранения безлимитной раздачи интернета, так как это ведет к повышению стоимости тарифов для всех абонентов, сообщают в пресс-службе компании.

    По данным оператора, выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, фактически рядовые абоненты со смартфонами будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик, передает ТАСС.

    Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств. Организация анализирует информацию, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования.

    До этого в МТС разъяснили новые условия раздачи интернета с телефонов.

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    29 октября 2023, 13:37
    В Госдуме предложили РКН убрать «Википедию» из поисковиков

    Депутат Горелкин заявил, что «Википедию» следует убрать из результатов поиска в Сети

    В Госдуме предложили РКН убрать «Википедию» из поисковиков
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Антон Горелкин поддержал решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона «о приземлении». Он также считает, что эти меры можно распространить и на «Википедию».

    По его словам, он поддерживает решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона «о приземлении», передает РИА «Новости». Горелкин добавил, что эти меры можно распространить еще на одного нарушителя – «Википедию», которая уже давно перестала быть «свободной энциклопедией» и превратилась в оружие информационной войны против России.

    Ранее в Госдуме призвали к введению оборотных штрафов против «Википедии».

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    31 октября 2023, 12:18
    Депутат Власов отреагировал на планы лишить его мандата

    Самый молодой депутат Госдумы Власов отреагировал на планы лишить его мандата за прогулы

    Депутат Власов отреагировал на планы лишить его мандата
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутат Госдумы Василий Власов отреагировал на сообщения о том, что его могут лишить мандата за пропуск заседаний без уважительной причины. Самый молодой депутат нижней палаты российского парламента утверждает, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний.

    Кроме того, Власов заявил, что 80% голосований комиссии по регламенту, в котором он состоит, проходили по почте, передает РИА «Новости».

    Депутат признался, что не понимает, в связи с чем возник вопрос лишения его мандата. Он добавил, что некоторые коллеги не появляются в Госдуме вообще, находясь на больничном.

    «Упрекать меня... я мог взять, прикрыться бумагами… но я постоянно хожу на все мероприятия», – заверил он.

    Между тем источник ТАСС в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики сообщил, что основания для прекращения полномочий депутата Власова сочтены достаточными. Также комиссия считает, что мандата следует лишить депутата Вадима Белоусова. Решения, как сообщается, направлены в мандатную комиссию.

    Утверждается, что они более 30 дней не посещали заседания комитетов и комиссий, в состав которых они входят.

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    30 октября 2023, 13:54
    В Госдуме назвали организаторов провокации в Дагестане

    Пискарев: Провокация в Дагестане организована иностранными спецслужбами и их агентами

    Провокация в аэропорту в Дагестане была организована иностранными спецслужбами и их агентами, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    «Не новость, что Запад усиливает попытки разжечь в России межнациональную рознь. Поэтому с повышенным вниманием отнеслись к заявлению властей Дагестана о причастности врагов России к провокациям в республике. Очевидно, что это очередная попытка расшатать ситуацию в России изнутри и дискредитировать органы власти», – говорится в сообщении комиссии в Telegram.

    Комиссия тщательно изучит поступающую по этому поводу информацию для выработки дополнительных мер реагирования.

    «Агенты СБУ и их хозяева из Вашингтона и Брюсселя ищут любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. Теперь попытались разыграть национальную карту. Но ничего у них не выйдет. Народы России – люди разных национальностей и конфессий – веками жили в мире и согласии, а сейчас вместе участвуют в специальной военной операции! Так было и так будет всегда! А любые проявления ксенофобии и радикальной нетерпимости недопустимы и будут неотвратимо наказываться в соответствии с законом», – заключил Пискарев.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани.

    Глава СК России Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников.

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    31 октября 2023, 15:09
    Госдума одобрила введение наказания для добровольцев за порчу военного имущества

    Госдума одобрила в первом чтении законопроект о привлечении к ответственности добровольцев за порчу военного имущества

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.

    Авторы закона отметили в пояснительной записке, что добровольческие формирования наравне с военнослужащими ВС России участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, но не привлекаются к материальной ответственности за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, передает ТАСС.

    Закон предлагает расширить используемое в законе понятие «военнослужащий» – под ними будут пониматься в том числе добровольцы, и на них распространятся действующие нормы о материальной ответственности. Речь идет в том числе об ущербе, причиненном из-за хищения, умышленного уничтожения, повреждения, порчи, незаконного использования имущества и других действий.

    В случае если ущерб произошел по неосторожности, то добровольцы будут выплачивать ущерб в размере не более одного месячного денежного содержания.

    Уточняется, что возмещать ущерба, размер которого не превышает одного месячного денежного содержания гражданина, добровольцы будут по приказу командира воинской части. В таком случае будут удерживаться 20% из денежного довольствия.

    По действующим нормам вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад месячного денежного содержания военнослужащего, решается судом по иску командира воинской части.

    Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.

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    31 октября 2023, 14:19
    Комиссия Госдумы поддержала лишение депутатов Власова и Белоусова мандатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов предложит снять полномочия с депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия») из-за непосещения ими заседаний комитетов, заявил глава комиссии Отари Аршба.

    Комиссия поддержала решение другой комиссии по этике о снятии полномочий с этих парламентариев, материалы планируется направить на Совет Думы, сказал Аршба, передает ТАСС.

    Совет Думы пройдет в среду.

    Напомним, думская комиссия по этике сочла достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Белоусова, так как оба парламентария более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых они входят.

    Власов утверждал, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний.

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    30 октября 2023, 11:44
    В Telegram добавили новые функции

    В Telegram добавили выбор цвета имени пользователя и улучшили цитирование

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выбор цвета имени пользователя, улучшенная функция цитирования и настраивание отображения ссылок в сообщениях стали доступны в Telegram после последнего обновления, говорится в сообщении мессенджера.

    Как сообщает мессенджер, с этого обновления можно цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты, оформлять любой текст как цитату, настраивать вид ссылок в сообщениях, выбирать цвет своего имени в группах, передает РИА «Новости».

    Как уточняет Telegram, при нажатии на цитируемый текст исходное сообщение откроется в том чате, в котором оно было опубликовано, если у пользователя есть к нему доступ. Чтобы отправить ответ на сообщение в другой чат, надо нажать на панель над полем для ввода текста, выбрать в меню опцию «Ответить в другом чате» и найти нужный чат.

    Помимо прямого цитирования других пользователей, теперь можно оформить любой текст в виде цитаты. Также можно добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов.

    Предпросмотр ссылки теперь можно располагать над или под текстом сообщения, менять размер фотографии в нем, а также выбирать ссылку для предпросмотра, если в сообщении их несколько.

    Также появилось контекстное меню для управления новыми функциями мессенджера, оно доступно во время ответа на сообщение, его пересылки или добавления ссылки.

    Premium-пользователи могут выбрать себе персональный цвет или комбинацию из нескольких цветов для своего имени, сообщений и ссылок. Эти настройки также доступны каналам, которые достигли уровня 5 или выше, собрав достаточное количество голосов от подписчиков.

    Видеоистории теперь можно перематывать вперед или назад – для этого достаточно зажать экран пальцем, а потом провести вправо или влево. В историях также появилась вспышка для селфи-камеры с гибкими настройками яркости и цвета.

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    31 октября 2023, 15:43
    Задержавшего грабителя в Щелкове пенсионера наградили грамотой

    Задержавшего грабителя в подмосковном Щелкове пенсионера наградили грамотой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуме наградили почетной грамотой 72-летнего Михаила Макарова, задержавшего похитителя телефона у подростка в подмосковном городе Щелково.

    «Хотел бы, чтобы таким, как Михаил Викторович, были депутаты. Мы его награждаем почетной грамотой, это решение принято всеми единогласно. Михаил Викторович – пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе вручения награды, его слова приводит Telegram-канал палаты парламента.

    Ранее в подмосковном Щелково пенсионер поймал убегавшего грабителя, вырвавшего из рук школьника телефон, поставив ему подножку.

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    Франция продолжает настойчивые поиски по всему миру ценнейшего ресурса, от которого зависит ее благополучие – урана. На этот раз французский лидер Макрон отправляется с этой целью в Среднюю Азию. Однако его замыслы гораздо шире и имеют прямое отношение к попыткам ограничить возможности России. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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