Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.7 комментариев
В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима повреждена в результате ракетного обстрела со стороны палестинцев, сообщила пресс-служба израильского МИД.
В сообщении говорится, что мечеть повреждена в результате прямого попадания ракеты ХАМАС, передает ТАСС.
Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Абу-Гоше, одна из крупнейших на израильской территории, была открыта в 2014 году. Участие в церемонии ее открытия принимал глава Чечни Рамзан Кадыров. Она вмещает около 3 тыс. человек и имеет четыре 50-метровых минарета и золотой купол.
До этого в понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение «Хезболла» ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.
Напомним, по Иерусалиму в понедельник нанесен ракетный удар, заявило боевое крыло движения ХАМАС – «Бригада Из эд-Дина» аль-Кассама».