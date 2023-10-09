Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.7 комментариев
В России решили увеличить размер пособия по беременности и родам
Минтруд заявил об увеличении максимального пособия по беременности и родам до 794 тыс. рублей
Размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году намерены увеличить до 794 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Как указали в министерстве, с помощью введения единого тарифа страховых взносов в 2025 году в России увеличат пособия по беременности и родам – 794 355,80 рублей (за 140 дней отпуска по беременности и родам) и пособия по уходу за ребенком – 68 995,51 рублей, передает ТАСС.
В Минтруде добавили, что в 2025 году максимальное пособие по временной нетрудоспособности за один день составит 5673,97 рублей. В целом Соцфонд России в 2025 году планирует направить на выплату пособий по беременности и родам 184,3 млрд рублей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком – 244,6 млрд рублей и пособий по временной нетрудоспособности – 703,3 млрд рублей.
В ведомстве подчеркнули, что размеры данных пособий зависят от заработка, на который начислялись страховые взносы. Отмечается, что заработок учитывается за два предыдущих календарных года.
Ранее сообщалось, что на выплату материнского капитала в 2024 году заложили 1,6 трлн рублей.