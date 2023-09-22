В России на выплату маткапитала в 2024 году выделили 1,6 трлн рублей

Силуанов: В проекте бюджета России на 2024 год предусмотрены 1,6 трлн рублей на выплату маткапитала

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале правительства говорится, что ежегодная сумма расходов на исполнение поручений президента составит более 2,5 трлн рублей. Отмечается, что заложенные средства пойдут на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, на опережающий рост МРОТ, на работу фонда поддержки участников СВО.

На реализацию нацпроектов в 2024 году предусмотрено около 3 трлн рублей, а на инициативы социально-экономического развития заложено более 760 млрд рублей. Также в ведомстве назвали ключевые направления финансирования в сфере социальной политики.

На выплату единого пособия предусмотрено 4,4 трлн рублей, предоставление материнского капитала – около 1,6 трлн рублей, реализация программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми – 482 млрд рублей, поддержка малоимущих граждан по программе соцконтракта – более 100 млрд рублей, реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения – более 200 млрд рублей, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – более 1 трлн рублей, оказание медпомощи больным с онкологическими заболеваниями – более 430 млрд рублей, создание новых мест в общеобразовательных организациях, выплаты учителям за классное руководство, организация горячего питания, капремонт школ, строительство кампусов мирового уровня – около 100 млрд рублей, говорится в сообщении.

Силуанов подчеркнул, что на расходы на поддержку промышленности гражданского назначения в бюджете предусмотрено более 2,7 трлн рублей. Также, по его словам, значительные ассигнования будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, обновление инфраструктуры наземного электрического транспорта, на развитие региональных аэропортов.

Глава Минфина уточнил, что размер ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 трлн рублей, бюджетный нераспределенный ресурс – 3,7 трлн рублей, передает ТАСС. Он также добавил, что средства на развитие беспилотных авиационных систем (БАС) учтены в проекте бюджета на 2024 год и на последующий период. По мнению Силуанова, общий объем заимствований для покрытия дефицита бюджета превысит 4 трлн рублей ежегодно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в федеральном бюджете России на ближайшую трехлетку заложено финансирование всех социальных обязательств, взятых на себя российскими властями.