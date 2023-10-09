В Москве прошла церемония выдачи стажировок в компаниях участникам акселератора «Высота»

Более 300 несовершеннолетних из 47 российских регионов приехали в Москву, чтобы обучиться навыкам по различным направлениям, церемония прошла 8 октября на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правления «Движения Первых» Наталия Мандрова, директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев, директор по развитию ТМ Choupette Анастасия Василькова, руководитель направления детских программ Технопарка «Сколково» Галия Такташева, вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами SuperJob Амир Сараков.

С приветственным словом к участникам стажировок обратилась Мандрова. Она отметила, что проектная школа «Высота» «Движения Первых» дает подросткам еще один шанс получить предпринимательский опыт и в раннем возрасте создать основу для запуска и развития собственного дела.

«Одно из преимуществ, которое дает «Первым» участие в акселераторе «Высота», заключается в том, что в нем ребята проходят весь цикл запуска и первоначального развития своего продукта, имея при этом надежных наставников, которые сопровождают их бизнес-процессы. Юные предприниматели в рамках акселератора «Движения Первых» проходят серьезную подготовку и адаптируются к условиям реального рынка. Программа стажировок в крупнейших российских корпорациях и организациях, которую мы запускаем вместе с партнерами в рамках проектной школы «Высота», дает возможность 320 детям из 47 регионов страны в течение пяти дней погрузиться в производственные процессы, получить первоначальные знания об управлении командой, финансовом планировании и развитии продукта на практике. Это ценнейшие навыки, которые позволят им усовершенствовать их собственные проекты», – подчеркнула Мандрова.

Участников ждал танцевальный флешмоб и концерт, на котором выступили звезды-участники продюсерского центра «Звучи» «Движения Первых».

Стажировки пройдут в российских компаниях-представителях IT, фэшн, консалтинговых отраслей, а также компаниях-ритейлерах. Участники получат навыки практической работы в таких компаниях как ДОМ.РФ, РЖД, VK, Школа 21 (образовательный проект Сбера), Gulliver Group, Choupette, SuperJob, Комитет по туризму Москвы, Технопарк «Сколково», Зарядье, ЯКласс, Почта России и другие.