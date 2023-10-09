Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
В ЛНР осудили мужчину за призывы к школьникам поддерживать «Айдар»
В ЛНР осудили мужчину на 5,5 года за призывы к школьникам поддерживать «Айдар»
Верховный суд Луганской народной песпублики (ЛНР) приговорил к пяти с половиной годам уроженца Черниговской области Украины, призывавшего школьников поддерживать украинский националистический батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщили в ВС республики.
Из материалов уголовного дела следует, что уроженец села Пакуль Черниговской области Украины с лета 2014 года на постоянной основе оказывал помощь украинскому нацбатальону «Айдар», а в декабре 2017 года, выступая перед несовершеннолетними, он «распространял информацию, направленную на формирование у аудитории идеологии терроризма, а также заявлял о том, что признает идеологию батальона «Айдар» правильной, нуждающейся в поддержке и подражании со стороны школьников», передает ТАСС.
Как говорится в сообщении суда, по результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым гражданин Б. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил заместителя командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона «Айдар», Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.