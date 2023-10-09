  • Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
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    Мировые СМИ: ХАМАС выплеснул кровавую ярость на мирных жителей
    Эксперт: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
    В Кремле заявили о распространении с Украины части западных вооружений
    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    Число жертв нападения на Израиль возросло до 800 человек
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    8 комментариев
    9 октября 2023, 14:48

    В ЛНР осудили мужчину за призывы к школьникам поддерживать «Айдар»

    В ЛНР осудили мужчину на 5,5 года за призывы к школьникам поддерживать «Айдар»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд Луганской народной песпублики (ЛНР) приговорил к пяти с половиной годам уроженца Черниговской области Украины, призывавшего школьников поддерживать украинский националистический батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщили в ВС республики.

    Из материалов уголовного дела следует, что уроженец села Пакуль Черниговской области Украины с лета 2014 года на постоянной основе оказывал помощь украинскому нацбатальону «Айдар», а в декабре 2017 года, выступая перед несовершеннолетними, он «распространял информацию, направленную на формирование у аудитории идеологии терроризма, а также заявлял о том, что признает идеологию батальона «Айдар» правильной, нуждающейся в поддержке и подражании со стороны школьников», передает ТАСС.

    Как говорится в сообщении суда, по результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым гражданин Б. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Ранее Южный окружной военный суд приговорил заместителя командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона «Айдар», Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.

    8 октября 2023, 18:36
    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной

    Эрдоган: Только при независимости Палестины возможен мир на Ближнем Востоке

    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Мир на Ближнем Востоке возможен лишь в том случае, если Палестина будет независима, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, говоря о независимости Палестины, имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, передает ТАСС.

    Так, по словам политика, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для прекращения конфликта.

    По его словам, «Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    8 октября 2023, 16:29
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    @ Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.

    Агентство сообщает, что Аббас назвал ответственным правительство Израиля за отрезание народа Газы от основных ресурсов. Кроме того, он призвал израильское правительство выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, передает РИА «Новости».

    Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (48)
    8 октября 2023, 19:03
    В США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    9 октября 2023, 09:59
    Москва заявила об абсолютно недружественном шаге Армении

    МИД: Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом

    Tекст: Ольга Никитина

    Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Галузин в интервью РБК отметил, что в этом вопросе поля для диалога не наблюдается.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в Ереване будут адекватно оценивать важность российско-армянского партнерства и станут исходить в первую очередь из «прочных многовековых связей», которые объединяют российский и армянский народы.

    Также Галузин отметил, что точка в конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией пока не поставлена. Ситуация на земле, по его словам, остается «достаточно подвижной». Он отметил, что многие жители Карабаха приняли тяжелое для них решение покинуть эти места. Галузин подчеркнул, что в этой связи миссия российского миротворческого контингента является более чем востребованной.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях ратификации Ереваном Римского статута МУС.

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    9 октября 2023, 07:30
    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене

    Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» проиграли выборы в Баварии и Гессене

    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца и «Зеленые», сопредседателем которой является глава МИД страны Анналена Бербок, проиграли региональные выборы в Баварии и Гессене, свидетельствуют предварительные данные.

    Выборы прошли в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. По предварительным результатам голосования, опубликованным местным управлением статистики, в Баварии лидером стал Христианско-социальный союз (37% голосов), второе место заняла партия «Свободные избиратели» (15,8%), третьей стала «Альтернатива для Германии» (14,6%).

    «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии заняли лишь четвертое и пятое места. При этом «Зеленые» получили 14,4% голосов избирателей, а СДПГ – только 8,4%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    В Гессене, по предварительной информации, Христианско-демократический союз набрал 34,6%, «АдГ» – 18,4%. Как пишет Spiegel, СДПГ в Гессене «потерпела фиаско», получив 15,1% – «партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене». Даже в сравнении с «плохим результатом 2018 года» СДПГ потеряла 4,7 процентных пункта. «Зеленые» набрали 14,8%.

    Напомним, Шольцу и СДПГ предрекли историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене. Политолог Александр Рар заявлял, что Бавария и Гессен – традиционно консервативные земли, коалицию Шольца там может ждать лишь очередной крах.

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    9 октября 2023, 14:02
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль

    «Хезболла» пообещала не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана

    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шиитское движение «Хезболла» заверило власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана, пишут израильские СМИ.

    О соответствующих гарантиях со стороны «Хезболлы» сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем в воскресенье состоялся обмен ударами на юге Ливана.

    Коментарии (13)
    9 октября 2023, 10:46
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных, пишут израильские СМИ.

    В числе заложников есть старшие офицеры, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука. Сообщение приводит «Коммерсант».

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. Как утверждается, ХАМАС не против сделки, которая позволит освободить всех палестинских женщин-заключенных, передает mignews.com.

    Американские СМИ сообщали ранее, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников.

    Между тем израильские военные сообщили, что в городе Сдерот на юге страны проводится операция по «зачистке» от вооруженных лиц.

    Коментарии (17)
    9 октября 2023, 13:52
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

    «Я могу сказать, что если бы я служил в Армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», – заявил Галкин в видеообращении в соцсетях, пообещав «сдавать кровь и помогать».

    Галкин заявил, что испытывает гордость за «эту маленькую страну», которая «в едином порыве встала на свою защиту». В Израиле, по его словам, люди стремятся попасть на фронт. «Вот это… Вот это патриотизм!» – сказал артист, заявив о гордости тем, что является израильтянином.

    Он сообщил, что его семья приехала в Израиль не потому, что им нужны были паспорта для каких-то целей. Галкин рассказал, что после приезда в эту страну его дети сразу же пошли в школу, где обучение идет на иврите, хотя была возможность отправить детей в американское учебное заведение. Артист добавил, что сам также учит иврит.

    Галкин рассказал, что уехал с семьей в Израиль после начала российской спецоперации, и это был осознанный выбор. «Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. Мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных, цивилизованных европейских стран. Без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно», – сказал он.

    «Я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся», – заключил Галкин.

    Ранее в Израиле рассказали, как устроились Алла Пугачева и Галкин.

    Коментарии (36)
    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

    Коментарии (17)
    9 октября 2023, 03:27
    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ

    Посол Антонов указал на отсутствие у США права критиковать позицию России по ядерным испытаниям

    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    США критикуют возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя сами отказываются его ратифицировать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, назвал американскую критику позиции России по ДВЗЯИ «очередным проявлением политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам».

    Он указал, что США не должны «читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ», ведь уже более 25 лет «тормозят процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать».

    Как подчеркнул посол, США заявляют о «приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты», но «поддерживают военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности». По словам Антонова, США, очевидно, по-прежнему рассматривают «возможность натурных тестов».

    Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и, как большинство стран, ждала, когда подобный шаг сделают США, доказав, что являются «ответственной ядерной державой», сказал Антонов.

    «Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», – заявил он.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

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    8 октября 2023, 22:58
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших

    i24 сообщил о 260 погибших, найденных в районе проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    На месте проведения музыкального фестиваля Nature Party в пустыне на юге Израиля нашли не менее 260 тел погибших посетителей, сообщила медицинская организация ZAKA.

    ZAKA сообщила, что тела найдены «на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24.

    Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти. Боевики могли вывезти в сектор Газа не менее десяти девушек, находившихся на фестивале, передает ТАСС.

    Напомним, после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа погибли свыше 700 жителей Израиля.

    Коментарии (32)
    9 октября 2023, 09:07
    У палестинских боевиков заметили американские автоматы

    Трамп-младший сообщил, что палестинские боевики ХАМАС держали в руках американские автоматы М4

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4, а не российские АК-47, заявил бизнесмен Дональд Трамп-младший.

    Сын 45-го президента США на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассмотрел эти автоматы у палестинцев на Западном берегу, которые приветствовали операцию на юге Израиля.

    «Они, скорее, похожи на американские М4, чем на АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», – приводит его слова канал «360».

    Трамп-младший поинтересовался, не могли ли эти автоматы привезти после вывода войск США из Афганистана.

    Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (16)
    9 октября 2023, 09:19
    Ростех передал Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Ростех передал Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, новые бомбардировщики уже провели полный комплекс наземных и летных испытаний, передает «Интерфакс».

    Как заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков, обязательства по поставке машин в рамках гособоронзаказа выполняются своевременно и в полном объеме.

    Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Коментарии (13)
    8 октября 2023, 21:13
    США решили перебросить в восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

    Tекст: Ольга Иванова

    США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд», заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

    В состав группы также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение, передает РИА «Новости».

    Остин добавил, что США также предприняли шаги для усиления истребителей F-35, F-15, F-16 и (штурмовиков) A-10 ВВС США в регионе.

    Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС.

    Коментарии (20)
    8 октября 2023, 20:27
    Число погибших израильтян после нападения ХАМАС превысило 700 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 700 жителей Израиля погибли после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа, сообщил телеканал i24 News.

    «Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 700 человек», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (12)
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