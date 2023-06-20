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Участника нацбатальона «Айдар» приговорили к 16 годам колонии
Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыгу к 16 годам колонии
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Южный окружной военный суд приговорил заместителя командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона «Айдар», Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.
Уточняется, что в ходе прений сторон прокурор запросил у суда приговорить Мурыгу к 18 годам лишения свободы, во время последнего слова Мурыга раскаялся и полностью признал вину, передает ТАСС.
Напомним, Мурыга попал под арест 19 мая 2022 года. Также он включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Его обвиняли в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые республиканской Народной милиции. Мурыга сообщил, что инцидент имел место в марте 2015 года.
Рогов: Солдаты ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении
Рогов: Солдаты ВСУ целыми группами сдаются в плен на Запорожском направлении
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Активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехов. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.
«На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия в предполье. Противнику до сих пор не удалось даже подойти к первой линии обороны ВС РФ. Основным местом сражений стал Времевской выступ. Действия происходят на десятикилометровом участке между Великой Новоселкой и Старомайорским», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«Каких-либо заметных успехов у ВСУ нет. Офис Зеленского пытается представить грандиозной победой небольшие вклинивания в районах Урожайного и Новодонецкого. При этом продолжаются попытки со стороны Украины занять Макаровку. Идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное. Везде наблюдается высокая динамика боестолкновений. Частота огневого контакта рекордная», – отмечает эксперт.
«В настоящий момент Пятихатки находятся в серой зоне. Здесь в ходе боев было убито несколько сотен военнослужащих ВСУ. Еще больше выбывает из сражений раненых. Противника удалось заманить в низины. Фактически образовался огневой мешок, по которому ВС РФ ведут обстрел со стратегических высот», – подчеркивает Рогов.
«Задействованы артиллерия и ВКС. В какой-то момент нами был применен «Солнцепек». Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта, однако украинское командование продолжает посылать людей на убой. Техника высаживает пехоту и тут же направляется в тыл за новой группой бойцов», – уточняет собеседник.
«На Ореховском направлении основные сражения развернулись в селе Работино. Мы продолжаем отбивать те волны живой силы, которые посылает в бой противник. Здесь также активно работает артиллерия. Если ВСУ подходит близко к территории, находящейся под контролем ВС РФ, то к работе по целям подключаются «Солнцепеки», – акцентирует эксперт.
«Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой», – резюмирует Рогов.
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на Запорожском направлении происходили наиболее активные боевые действия. Противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки были уничтожены 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Ранее российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Южно-Донецком направлении российские военные за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ около населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка. Общие потери Украины на этом участке за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе. Кроме того, рядом с некоторыми машинами была обнаружена подробная инструкция по их эксплуатации.
В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца 37-й одесской бригады ВСУ. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.
«За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.
Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.
Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.
Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.
Отмечена высокая смертность обученных в Европе украинских военных
Le Monde: На Украине погибли около 40% обученных в Европе военных
При боевых действиях на Украине погибли около 40% обученных в одной из европейских стран украинских военных, сообщила газета Le Monde со ссылкой на высокопоставленного французского военнослужащего.
Он рассказал, что инструкторы из Франции обучали военных ВСУ в разных странах Европы, в том числе в Польше и Румынии, передает Lenta.ru.
Два месяца украинских военных обучали тактике городских боев, медицине и разведке. Занятия проводились на французских колесных танках AMX-10RC и гаубицах Caesar.
Ранее газета Le Monde сообщала, что инструкторы НАТО сравнили украинских военных со стадом.
Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой
Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды
Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева.
Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты».
Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян.
Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.
После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов
Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов
Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.
Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов.
Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен.
Министр обороны Украины назвал русский язык «трофейным»
Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным»
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Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что общается с иностранными союзниками по-русски, когда им сложно изъясняться на английском, и предложил считать русский язык «трофейным».
Резников дал интервью телеканалу «Настоящее время» (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) на русском языке, объяснив, что его коллеги из других государств, «которым сложно на английском», предлагают перейти на «язык агрессора». Сам украинский министр, по его словам, предлагает называть русский «трофейным» и соглашается на переговоры на русском, передает РИА «Новости».
Последние годы киевский режим активно борется с русским языком. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял недавно, что русский язык «должен быть искоренен» в стране. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски.
Москва неоднократно подчеркивала, что Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно, несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».
Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».
Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.
Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.
На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.
Кедми: Сообщения о передаче танков «Меркава» Польше и Украине – лживая дезинформация
Политолог Кедми: Израиль продолжает придерживаться позиции о невозможности поставок своего оружия Украине
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Сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» – лживая дезинформация польских СМИ. Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми.
«Появившиеся новости о том, что Израиль якобы готовится передать свои танки «Меркава» Польше и Украине – обычная лживая дезинформация одного из польских агентств. На самом деле, израильское государство уже в течение тридцати лет пытался продать эти танки хоть какому-нибудь государству», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Насколько можно судить по сообщениям министерства обороны Израиля, возможна сделка по продаже нескольких танков двум государствам, причем только одно из них европейское. Поэтому не совсем понятно, почему речь вдруг пошла о Польше и Украине», – отметил он.
«Израиль не отправлял и не собирается отправлять оружие на Украину. Более того, мы не разрешаем третьим странам передавать купленное у Израиля вооружение и технику. Поэтому можно сделать вывод, что кроме необоснованных фантазий, нет никаких оснований ожидать передачу этих танков Украине. Израильское государство продает вооружений на семь миллиардов долларов в год. И ничего из этого не попадало и не попадает на Украину», – рассуждает собеседник.
«Что касается характеристик самого танка «Меркава», то он проектировался для природных условий, рельефа и почв Ближнего Востока. И несмотря на то что сам по себе машина достаточно хорошая, она не подходит для равнинной европейской местности с большим количеством водных препятствий. В этой связи, его большой вес – до 70 тонн – можно отнести скорее к недостаткам», – указал Кедми.
Ранее стало известно, что Израиль может вести переговоры с Польшей и Украиной о поставках списанных танков «Меркава». Об этом заявили израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта. Собеседник полагает, что машины могут пройти модернизацию в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями. По его словам, Украина «пытается собрать силы на конец 2024 года».
Израильские СМИ считают, что переговоры могли быть вызваны давлением со стороны США. При этом источник портала в израильских военных кругах заявил, что переговоры с двумя европейскими странами продолжаются, пока рано говорить о сделке.
Как ранее сообщал израильский чиновник, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие. Кроме того, СМИ Израиля отмечали, что государство планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран из-за помощи Украине.
Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выказывал уверенность, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.
Читателей Die Welt разозлила оскорбившая переселенцев из арабских стран беженка с Украины
Читатели Die Welt осудили украинскую беженку за оскорбление переселенцев из арабских стран
Читателей немецкой газеты Die Welt возмутили комментарии украинки, приехавшей в Германию после начала спецоперации на Украине и отказавшейся сравнивать себя с мигрантами из арабских государств.
Die Welt опубликовала статью о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются при устройстве на работу в Германии. В материале также приводится комментарий женщины по имени Ольга, которая в прошлом году приехала из Киева в Берлин с девятилетним сыном. Она пожаловалась, что украинцы не могут найти высокооплачиваемую работу, а из-за учебы сына в школе женщина может работать лишь три-четыре часа в день по ставке 12 евро.
«Немцы не осознают, что украинцы – не беженцы-арабы. У нас дома была нормальная работа, мы не хотим драить полы за 12 евро в час», – заявила женщина, передает РИА «Новости».
Эти слова возмутили читателей Die Welt. Многие из них заявили, что украинцы и так ведут себя в стране неподобающим образом.
«Вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или вообще не платить… Но это заявление – просто верх наглости. Как понимать слова о «беженцах-арабах»? Почему украинцы должны обладать большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это расизм!» – возмутился Marc Mu.
«Почему вы считаете, что украинцы для нас лучше тех, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда вы приехали, а как себя ведете!» – указал Double A. Он напомнил, что Германия обеспечила украинцам безопасность, но вместо благодарности получила претензии.
Комментатор Rudiger A. рассказала о своей знакомой украинке, которая после года жизни в Германии так и не выучила немецкий язык, английский она также не знает, а в Германии «прекрасно живет на пособие по безработице».
«Если кто-то не платит тут налоги, то он с удовольствием будет получать пособие по безработице, и работать ему не имеет смысла», – добавил Peter D.
По данным немецких властей, число получивших убежище в Германии украинцев составляет более 1 млн человек.
Нарышкин рассказал о замыслах США и Британии по замене «закончившихся» украинцев
Нарышкин рассказал, кто по замыслу США и Британии будет следующим после «закончившихся» украинцев
Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, то на их место придут поляки и немцы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».
По его словам, логика Британии и США следующая: «когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы», передает ТАСС.
Он отметил, что это ясно в том числе и из документальных материалов. Говоря про Украину, Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить эту страну в «черную дыру», чтобы не допустить ее сближения с Россией.
«В оптике англосакской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», – отметил глава СВР.
Ранее Нарышкин заявлял, что США и Европа дестабилизируют ситуацию на Украине.
Маск поддержал статью о провале наступления ВСУ
Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который высказался о провале украинского контрнаступления.
В статье Сакса, размещенной в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), констатируется, что украинское контрнаступление «не достигает ни одной из первоначально заявленных целей», передает РИА «Новости».
Сакс отметил также, что на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной могли быть достигнуты договоренности, украинский конфликт мог завершиться, однако этого не произошло.
Автор публикации сравнил происходящее на Украине с Афганистаном, когда американцев «в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там победу. Похоже, Вашингтон приближается к аналогичному финалу и на Украине, резюмировал Сакс, задавшись вопросом, как долго президент Джо Байден будет в состоянии поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.
В комментарии под публикацией Сакса Илон Маск написал: «Хорошо сказано».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву.
Пленный рассказал о нежелании военных ВСУ ходить в атаку
Пленный солдат ВСУ рассказал о низком моральном духе украинских подразделений на Запорожском направлении.
По его словам, военнослужащие отказываются идти в атаку, приходится командирам ездить и по всему батальону собирать людей, которые согласятся, передает РИА «Новости».
Также он рассказал, что люди собираются из разных подразделений, никто не знает, как действовать сообща, бывает, что они даже не знают друг друга по позывным.
Напомним, активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.
Кулеба: Сколько бы оружия Украине ни дали, будет мало
Глава МИД Украины Кулеба: Сколько бы оружия Запад ни дал, Киеву будет недостаточно, пока не закончился конфликт
Украинским властям будет недостаточно оружия, сколько бы западные страны его ни поставляли, пока не закончился конфликт, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба в эфире украинского ТВ заявил, что в случае, если Киев «победит», он сможет сказать, что оружия было достаточно. А до тех пор ему «всегда будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно», передает РИА «Новости».
Украинский министр добавил, что если «победы» нет, значит, помощи было недостаточно.
Он сообщил, что в настоящий момент украинские «силы контрнаступления» больше нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике. Поставки идут на Украину ежедневно, добавил министр.
Между тем американские СМИ писали, что Киев с начала спецоперации заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными.
Военкоры показали кадры боя в ЛНР из кабины штурмовика
Военкоры показали кадры боя у города Кременная в ЛНР из кабины штурмовика группировки «Отважных»
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Военкоры «Русской весны» опубликовали кадры того, как российские штурмовики группировки «Отважных» уничтожают врага в лесах у города Кременная в Луганской народной республике.
По словам военкором, скорость полета составляет около 900 км/ч, а высота не превышает 25 метров. В таких условиях экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки «Центр» выполняют боевые задачи по уничтожению огневых средств и пехоты ВСУ на Краснолиманском направлении, говорится в Telegram «Военкоров Русской весны».
В частности, на кадрах можно увидеть, как боевые пары приблизились к линии фронта и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по боевикам, артиллерии и легкобронированной технике ВСУ. Также на видео попали пуски по площадным целям с кабрированием, сопровождаемым резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта для задания нужного угла выпускаемым ракетам.
Ранее «Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.