Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.9 комментариев
ООН обеспокоилась судом над украинцами за «сотрудничество с Россией»
Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила о возбуждении Украиной уголовных дел за «коллаборацию» в отношении потенциально невиновных людей.
По словам Ал-Нашив, Украина возбудила около 6 тыс. уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с Россией и осудила людей, потенциально не нарушивших никаких законов в соответствии с международным правом, передает РИА «Новости».
Она добавила, что ООН обеспокоена тем фактом, что «многие из арестованных и даже осужденных лиц (на Украине) стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом».
Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории.