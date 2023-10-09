В Кремле заявили об эмоциональной усталости Запада от Украины

Песков: Кремль видит эмоциональную усталость на Западе от поддержки Киева

Tекст: Ольга Никитина

Песков, комментируя «ревнивые» заявления Киева о том, что США выделяют помощь Израилю, а не Украине, сказал, что процесс накачивания киевского режима вооружениями войдет в тенденцию на снижение «и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения», передает ТАСС.

Представитель Кремля назвал этот процесс неизбежным, отметив, что технические возможности имеют свой предел. Деньги, по его словам, «имеют свойство заканчиваться».

У Запада возникают новые потребности по расходованию денежных средств, а кроме того в Кремле видят эмоциональную усталость Евросоюза и США от поддержки Украины, сказал Песков. Он напомнил, что в мире звучат оправданные вопросы о том, на что тратятся деньги иностранных налогоплательщиков.

Ранее немецкие СМИ писали, что альянс сторонников Украины начинает давать трещину, рано или поздно на Западе выборы, внутренние проблемы и падение общественного интереса приведут к снижению поддержки.