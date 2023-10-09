Водолацкий: Киев перебросил большое число наемников под Купянск

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Купянское направление переброшены дополнительные подразделения немецких и польских наемников, которые приезжают воевать на Украину как «отпускники», передает ТАСС.

Водолацкий добавил, что одна из их задач – понять, как ведет себя натовское вооружение и техника в боях с российской армией, какие у натовской тактики есть пробелы.

Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников.