Российские хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ

Tекст: Вера Басилая

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в списках значатся люди, которые сотрудничающие или ранее сотрудничавших с украинской стороной, так же переданы сведения о задачах, которые перед ними поставлены, передает РИА «Новости».

Кроме того, получены данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно», которые хранил беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.

Правоохранители отметили, что эта информация получила подтверждение и помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ и уже привела к задержаниям.

Ранее 16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию, на данный момент выведено из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, взломана база данных МВД Латвии.