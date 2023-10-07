«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ
Российские хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ
Правоохранительные органы в Запорожской области получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, которые действуют в новых регионах.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в списках значатся люди, которые сотрудничающие или ранее сотрудничавших с украинской стороной, так же переданы сведения о задачах, которые перед ними поставлены, передает РИА «Новости».
Кроме того, получены данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно», которые хранил беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.
Правоохранители отметили, что эта информация получила подтверждение и помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ и уже привела к задержаниям.
Ранее 16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию, на данный момент выведено из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, взломана база данных МВД Латвии.