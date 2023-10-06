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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила провести на следующей неделе заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по поставкам оружия Киеву.
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину на 13 октября, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Россия сделала запрос после того, как «украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области», которое пройдет 9 октября.
«Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск) в пятницу, 13 октября», – написал Полянский.
Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.