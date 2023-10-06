Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Россия запросила проведение заседания СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину на 13 октября, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Россия сделала запрос после того, как «украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области», которое пройдет 9 октября.

«Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск) в пятницу, 13 октября», – написал Полянский.

Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.