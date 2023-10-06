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Осужден устроивший смертельную аварию в Москве водитель грузовика
Вынесен приговор водителю грузового автомобиля Вячеславу Пивовару, устроившему ДТП в центре российской столицы в ноябре 2022 года, сообщили в прокуратуре города.
Пресненский райсуд признал 28-летнего Пивовара виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Мужчина осужден на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права управления транспортными средствами на три года.
Согласно данным следствия, 2 ноября 2022 года осужденный за рулем грузовика Volvo в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу в Москве и въехал в стоящее такси. Такси от удара столкнулось с автобусом. Пассажир и водитель такси погибли.
Сам Пивовар скрылся с места, позже его задержали и арестовали, он полностью признавал вину и просил прощения в зале суда.