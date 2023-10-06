В ВСУ признали стопроцентную зависимость от США

В Генштабе ВСУ заявили о стопроцентной зависимости от США

Tекст: Ольга Никитина

Коваленко сказал американской газете The Washington Post, что ВСУ нуждаются в продолжении американской помощи, а также, возможно, в расширении поставок. Боевые действия, считает он, завершатся не скоро, передает ТАСС.

Бывший глава МИД Украины (2014–2019) Павел Климкин в свою очередь заявил изданию, что население страны устало от конфликта. Он считает, что в прошлом году украинцы испытывали «излишнюю самоуверенность». Теперь же, по словам Климкина, бои на Украине ведутся «на истощение».

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней. При этом документ не включает поддержку Украины. В Госдепе сообщили, что заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования.

Пентагон отказался перераспределять имеющиеся средства ради финансирования Украины.

В ЕС на этом фоне заявили, что не смогут компенсировать Киеву помощь, в которой отказывает Вашингтон.