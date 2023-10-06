Politico заявила о провале встречи европейских лидеров в Гранаде

Politico: Вопреки ожиданиям встреча европейских лидеров в Гранаде провалилась

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что на саммите, который посетили порядка 50 европейских лидеров, несколько десятков помощников и толпы журналистов, не удалось зафиксировать сколько-нибудь стоящего результата или существенного прогресса в любых договоренностях, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

В частности, речь идет о возможности урегулировать конфликты, проходящие в непосредственной близости с Европой, а также других региональных проблем.

Как подчеркивает издание, организаторы даже были вынуждены отменить плановую пресс-конференцию по итогам саммита, так как стоящих повесток для обсуждения попросту не оказалось.

Согласно данным газеты около 700 журналистов приехали в испанский город зря, когда как могли получить из первых уст исчерпывающие сведения касательно решения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, вопросов разногласий на Балканах и в целом вопросы недостатков системы евробезопасности.

Как подтвердил один анонимный европейский дипломат, необходимость оглашать заявления для прессы полностью отпала, ввиду того, что на саммите не было никаких «прорывных решений».

Politico заметила, что даже главы крупнейших западных держав, а именно Германии, Италии, Британии и Франции, не нашли, что сказать прессе.