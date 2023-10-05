Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «RT на русском» указано, что в городе Тюбингене украинские семьи могут получать до 3,5 тыс. евро (369,2 тыс. рублей).

В этой связи, как сообщает газета Schwаbisches Tagblatt, из 1,3 тыс. состоящих на учете в центре занятости трудоспособных беженцев работают только 30 человек.

Вальтер связывает это с неправильно выбранным курсом германских властей.

«Мы ведем людей в неправильном направлении. Мы сажаем их в социальный гамак. Мы должны это исправить», – подчеркнул он.

Ранее в МВД Польши заявили, что большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, позже добираются до Германии, специально «обманывая глупую Европу».

До этого политолог Юрий Кот заявил, что желание ЕС решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим.

