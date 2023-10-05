Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.6 комментариев
В Германии заявили об отсутствии необходимости искать работу беженцам с Украины
У украинских беженцев в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие бывает выше среднего дохода местных жителей, заявил председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер.
В Telegram-канале «RT на русском» указано, что в городе Тюбингене украинские семьи могут получать до 3,5 тыс. евро (369,2 тыс. рублей).
В этой связи, как сообщает газета Schwаbisches Tagblatt, из 1,3 тыс. состоящих на учете в центре занятости трудоспособных беженцев работают только 30 человек.
Вальтер связывает это с неправильно выбранным курсом германских властей.
«Мы ведем людей в неправильном направлении. Мы сажаем их в социальный гамак. Мы должны это исправить», – подчеркнул он.
Ранее в МВД Польши заявили, что большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, позже добираются до Германии, специально «обманывая глупую Европу».
До этого политолог Юрий Кот заявил, что желание ЕС решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим.