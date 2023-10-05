Балицкий сообщил о выгодных позициях войск России в районе Работино

Профессор РАН объяснил значимость открытия Нобелевского лауреата – 2023 россиянина Екимова

Профессор РАН Оганов объяснил суть открытия квантовых точек российским ученым Алексеем Екимовым

Tекст: Татьяна Косолапова

Нобелевский комитет Королевской академии наук присвоил Нобелевскую премию по химии 2023 года россиянину Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди за фундаментальные открытия в нанотехнологиях. Уточняется, что ученым Екимову и Брюсу по отдельности удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве.



«Квантовые точки – это наноразмерные кристаллы. И свойства такого рода наноразмерных кристаллов сильно зависят от их размера. Таким образом, мы получаем возможность контролировать свойства и получать материал с нужными нам свойствами, меняя не состав, не кристаллическую структуру, а размер частиц», – говорит Оганов.

Он объясняет, что это своего рода новое измерение, которое химики могут использовать для получения материалов с нужными им свойствами. Например, такое вещество, как селенит кадмия, которое имеет привычные для специалистов свойства полупроводника с определенными параметрами электронной структуры, может быть превращен в вещество со значительно отличающимися свойствами путем создания его наноразмерных кристаллов (квантовых точек). То же самое можно сделать и с любым другим веществом.

«Квантовые точки используются достаточно широко. Можно вспомнить, например, QLED-телевизоры, которые работают на технологии квантовых точек, ферромагнитные жидкости (сильно поляризующаяся в присутствии магнитного поля жидкость). Можно вспомнить окрашенные стекла, которыми пользовались и во времена Римской империи, и в Средние века, с той только разницей, что люди в те времена не понимали, что цвет стекла связан с присутствием наночастиц или, как можно еще сказать, квантовых точек», – делится профессор. Он напомнил и про знаменитый артефакт из древнего Рима – чашу Ликурга, сделанную из стекла, которое на просвет имеет красную окраску, а при рассеянном свете – зеленую. Связано это с присутствием в составе стекла наночастиц золота и серебра диаметром порядка десяти нанометров.

Квантовые точки, добавляет Оганов, стали достаточно распространенным направлением исследований. Это не только предмет фундаментального интереса, но и источник целого ряда реально уже работающих технологий.

«В этом году один из нобелевских лауреатов – это российский ученый Алексей Екимов, который сделал все свои значимые работы еще в Советском Союзе. Конкретно данные исследования он проводил в семидесятые годы, последние его научные статьи датируются 1998 годом. У него еще была пара каких-то малозначимых публикаций в 2005 году. Но, по сути, его научная карьера завершилась в 1998 году, когда он принял решение переехать в США, где работал в компании Nanocrystals Technology Inc, которая на сегодняшний день уже не существует. В наше удивительное с исторической и политической точки зрения время премию дали россиянину, сделавшему открытия в СССР, но проживающему не в России», – заметил Оганов.

Напомним, в 2022 году Нобелевская премия в области химии была присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул. Научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что 2022 году премия была впервые за долгие годы присуждена за классическую химию.

