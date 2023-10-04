Концерты Галкина отменили в Казахстане

Tекст: Ольга Никитина

Пучков в соцсетях написал, что было принято «непростое решение» об отмене выступлений Галкина в Алма-Аты и Астане «до лучших времен», передает ТАСС. Людям, купившим билеты на концерты, предложили сдать их.

Напомним, ранее концерты Галкина дважды откладывались: сначала из-за проведения в залах Дня учителя, а после – из-за ремонтных работ. Организаторы хотели перенести концерты на 2024 год или перенести выступления на частные площадки. Однако компания «Казахконцерт» и администрация Дворца республики в Алма-Аты сообщили, что не могут назвать новые даты проведения концертов, и посоветовали организаторам вернуть средства за проданные билеты.