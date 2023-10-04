Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.4 комментария
Власти рассказали о стабилизации цен на бензин в России
Новак заявил о стабилизации цен на топливо в России после запрета на экспорт
Топливный рынок внутри страны стабилизируется, цены пошли вниз после введения запрета на экспорт, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Запрет на экспорт автобензинов и дизтоплива положительно повлиял на ситуацию на российском рынке, за это время запасы выросли на 430 тыс. тонн, сказал Новак в эфире «России 24», передает ТАСС. На бирже стоимость цен на нефтепродукты упала от 16% до 20% за этот период.
Он указал, что почти во всех регионах фиксируется значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты. Правительство продолжает работу в «штабном режиме», следит за ситуацией вместе с Минэнерго и ФАС.
В среду прошло совещание с руководителями нефтяных компаний, они выказали приверженность тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами топлива.
Ранее Новак отмечал, что запрет на экспорт дизеля и бензина продлится столько, сколько необходимо для стабилизации внутрироссийского рынка.